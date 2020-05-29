Будапешт чекає, коли Київ піде на поступки у питаннях угорської меншини

Будапешт – Після тривалої перерви в українсько-угорському діалозі 29 травня Будапешт із робочою поїздкою відвідав міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Причому це була перша поїздка в іншу країну глави української дипломатії з часу його призначення на цей пост. Наскільки пріоритетним може бути угорський напрямок у зовнішній політиці чинної української влади на тлі зустрічі Дмитра Кулеби і Петера Сійярто у п’ятницю, якщо, починаючи з 2017 року, в офіційних Києва і Будапешта розбіжностей і суперечок було куди більше, ніж узгоджених позицій?

Офіційні переговори планувалися на 28 травня. Проте карантин у сусідніх країнах та відсутність повітряного сполучення між двома столицями внесли зміни у графік зустрічі.

Тим не менше у п’ятницю Дмитра Кулебу досить тепло прийняли в МЗС Угорщини. Його керівник Петер Сійярто навіть наголосив, що оскільки авіасполучення між Києвом та Будапештом наразі немає (офіційно його відновлять тільки 15 червня, – ред.), Кулеба, «пішов на велику жертву, щоб ми могли вести переговори», подорожуючи автомобілем упродовж 14 годин на відстань – понад 1000 км. Цікавим було й те, що угорський міністр одразу почав називати свого колегу з України «дорогий друже» і перейшов із ним на «ти».

Цілі і наміри

На прес-конференції у міністерстві закордонних справ Угорщини журналістів брала нетерплячка. Міністри не одразу підійшли до мікрофонів, а спочатку ретельно підписували документи. Йдеться про Протокол між Урядом України та Урядом Угорщини про внесення змін до Рамкового договору між Урядом України та Урядом Угорщини про надання кредиту на умовах пов’язаної допомоги та Меморандум про взаєморозуміння між Державним агентством з енергоефективності та енергозбереження України та Міністерством інновації та технології Угорщини.

Дружній тон учувався і у виступі Дмитра Кулеби. Він, так само як і Сійярто, говорив про обопільну зацікавленість у розбудові дружніх та добросусідських відносин, а також налаштованість відкрити нову сторінку двостороннього партнерства.

Дмитро Кулеба зазначив, що угорська сторона отримала проєкт спільного меморандуму президента України та прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана. Цей меморандум, за словами Кулеби, українська сторона пропонує підписати в перебігу наступної зустрічі Зеленського та Орбана у Києві.

«Я також запропонував реалізувати спільний великий проєкт – добудувати під патронатом президента України та прем’єр-міністра Угорщини сучасну лікарню у місті Береговому», – зазначив український міністр.

Сторони усвідомлюють, що хоча спільний товарообіг у 2019 році між двома країнами становив 2,8 мільярда доларів США, однак для повноцінної співпраці цього недостатньо. Кулеба і Сійярто, як співголови українсько-угорської міжурядової економічної комісії, наголосили на якнайшвидшому відновленні її роботи.

«Наш спільний товаробіг нині сягає близько трьох мільярдів доларів. Я переконаний, що завдяки спільним зусиллям, ми можемо якісно збільшити цю цифру. Рішення, які ми ухвалимо з цього приводу, допоможуть нам виконати це завдання», – заявив Дмитро Кулеба.

Київ сподівається на повну підтримку Будапешта в НАТО

Міністр розраховує на пожвавлення українсько-угорського політичного діалогу з початком офіційної зустрічі президента України Володимира Зеленського з Віктором Орбаном, дату якого сторони наразі узгоджують.

Дмитро Кулеба також був сповнений великого оптимізму щодо подолання колишніх розбіжностей між Києвом та Будапештом:

Ми розраховуємо отримати від Угорщини повну підтримку у процесі євроанлантичної інтеграції України



«Я би хотів наголосити, що немає жодного об’єктивного підґруття для того, щоб Україна та Угорщина мали проблеми. Нам треба відкрити нову сторінку і знайти рішення, які будуть вигідні для обох держав. Ми розраховуємо отримати від Угорщини повну підтримку у процесі євроанлантичної інтеграції України. Відтак Угорщина може розраховувати на те, що у Центральній Європі ми підтримуватимемо її ініциативи», – вважає Дмитро Кулеба.

Зі свого боку Петер Сійярто сказав, що Угорщина та Україна хочуть спокійно подолати непорозуміння у двосторонніх відносинах. Однак наголосив, що в питаннях національної освіти угорської меншини в Україні та сфери використання рідної мови сторони мають різні точки зору.

Коли угорська етнічна спільнота на Закарпатті заявить, що ці питання вирішені, Угорщина перестати блокувати засідання НАТО-Україна



«Коли угорська етнічна спільнота на Закарпатті заявить, що ці питання вирішені, Угорщина перестати блокувати засідання НАТО-Україна. Сподіваюся, що наша сьогоднішня зустріч посприяє тому, що це відбудеться значно раніше, а не пізніше», – наголосив Сійярто.

На прес-конференції у Будапешті Дмитро Кулеба дипломатично не згадував про ці два найбільші камені спотикання між Києвом та Будапештом, акцентуючи більше уваги на угорських іфраструктурних проєктах в Україні і розширенні можливостей роботи для українського бізнесу в Угорщині.

Однак угорська сторона знову нагадує Києву, що головні розбіжності існують, наполягаючи на тому, щоб саме Україна йшла на компроміс у питаннях захисту прав угорської нацменшини. Фактично це і може стати головною інтригою на майбутніх переговорах у Києві між Зеленським та Орбаном.