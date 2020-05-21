Чи є туризм після карантину: куди і як поїдуть відпочивати українці

Туристична галузь входить у кризу, найглибшу в її історії, а виходитиме з неї не один рік, стверджує частина операторів ринку туристичних послуг в Україні, які поспілкувалися з Радіо Свобода. Попри це, туризм поступово «відходить від карантину» і українці невдовзі отримають змогу подорожувати в деякі країни. Однак через «коронакризу» мандрівки вже не будуть такими, як раніше, зміниться все: від вимог безпеки і умов відпочинку, до цін на тури, кажуть фахівці. Як саме подорожуватимуть українці – з'ясовувало Радіо Свобода.

У червні Україна почне відновлювати регулярне авіаційне сполучення з іншими країнами. Такий прогноз зробив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль 18 травня в телеефірі.

Авіасполучення відновиться, ймовірно, в червні

«Авіасполучення відновиться, ймовірно, в червні. Але треба, щоб відновилося авіасполучення з тими країнами, куди летіти... Треба розуміти, які країни також відновлять авіасполучення», – зауважив прем'єр. Він згадав про те, що низка країн ЄС планує в червні відкритися для туристів та відновити регулярні авіарейси з іншими країнами.

Те, що з 15 червня українці, ймовірно, можуть сісти на літак та полетіти за кордон, не виключає і головний санітарний лікар України Віктор Ляшко. Однак за сприятливих обставин це може статися і раніше. За його словами, МОЗ потенційно вже готове відкривати українські кордони для регулярного авіасполучення: це залежатиме від епідемічної ситуації як в Україні, так і в країнах призначення цих авіарейсів.

Європейські країни говорять про дату 15 червня

«Європейські країни говорять про дату 15 червня, на яку вони налаштовуються, щоб відкрити кордони всередині ЄС», – наголошує Ляшко. Він уточнює, що Україна потенційно готова відкривати кордони (для регулярних перельотів), однак передуватиме цьому етапу відновлення роботи міжміського наземного транспорту й авіаперевезень всередині України.

Нині між Україною та іншими державами курсують лише евакуаційні рейси, а також чартери (нерегулярні перевезення). Ідеться про випадки, коли або західні компанії організують переліт українських працівників на роботу, або найзаможніші українці бронюють літак або місце в ньому для власних потреб. Втім, квиток на «чартер економ-класу» можна забронювати так само, як бронювали на рейсовий літак до пандемії. До прикладу, місце в чартері до Туреччини або Єгипту (два найпопулярніші туристичні напрямки для українців) можна забронювати з 24 травня. Однак вартість такого квитка починається від 10 тисяч гривень в обидва кінці.

Окрім того, немає гарантії, що переліт не скасують або не перенесуть.

До пандемії українські туристи найчастіше мандрували за кордон літаками: як з турфірмами, так і самостійно. Чи зможуть вони полетіти за кордон цього літа і куди саме?

Кілька провідних авіакомпаній вже анонсували регулярні рейси з країн ЄС до України і назад.

Wizz Air (Угорщина) почала продаж квитків з Києва, Харкова, Одеси, Львова і Запоріжжя. Упродовж червня компанія пропонує польоти до Німеччини, Польщі, Данії, Словаччини, Угорщини, Великої Британії, країн Балтії, Греції та Португалії.

(Угорщина) почала продаж квитків з Києва, Харкова, Одеси, Львова і Запоріжжя. Упродовж червня компанія пропонує польоти до Німеччини, Польщі, Данії, Словаччини, Угорщини, Великої Британії, країн Балтії, Греції та Португалії. Компанія Lufthansa (Німеччина) анонсує відновлення регулярних рейсів з Франкфурта і Берліна до Києва з 1 червня.

(Німеччина) анонсує відновлення регулярних рейсів з Франкфурта і Берліна до Києва з 1 червня. Авіакомпанія Swiss (Швейцарія) планує відновити польоти Київ-Цюрих з 21 червня.

(Швейцарія) планує відновити польоти Київ-Цюрих з 21 червня. Авіакомпанія Czech Airlines анонсує рейси з Києва та Одеси до Праги і назад (з 24 та 25 травня).

анонсує рейси з Києва та Одеси до Праги і назад (з 24 та 25 травня). Українська авіакомпанія SkyUp наразі пропонує поодинокі (чартерні) рейси у травні, з Києва до окремих міст Євросоюзу та назад.

Які країни вже кличуть до себе туристів?

Авіасполучення між Україною на низкою популярних серед туристів країн відновиться досить швидко, стверджує головний редактор порталу «Новини турбізнесу» Тетяна Козлова. Вона припускає, що в умовах послаблення карантину чимало українців подорожуватимуть не з турфірмами, а бронюватимуть квитки і готелі самостійно. При цьому вона не вважає, що внутрішній туризм у період пандемії здатен замінити для українців найулюбленіші закордонні напрямки.

«В цьому літньому сезоні можна розраховувати на те, що відкриють свої кордони (для українських туристів) такі популярні серед мандрівників країни, як Туреччина та Єгипет. Так, там не буде, наприклад, шведських столів у готелях. Але українці все одно поїдуть – адже ці країни є кращою альтернативою, аніж відпочинок усередині України. Є дані (від турфірм, які в час карантину шукають для своїх клієнтів українську альтернативу), що відпочинок в Україні подорожчає. До прикладу, попереднє бронювання готелю в районі Одеси зросло в ціні наполовину. Туристичні країни Південно-Східної Азії, передовсім Таїланд, де розгул коронавірусу вже приборкали, теж відкриються досить рано», – прогнозує експертка.

Ті держави, в яких туризм займає вагому частку у ВВП, самі ж зацікавлені швидше повернути до себе туристів і готові оперативно запровадити всі необхідні протиепідемічні заходи в туристичній інфраструктурі, визнає власник туристичної компанії «Феєрія мандрів» Ігор Захаренко.

«Багато країн вже зрозуміли, що немає сенсу закривати кордони. І вони «відкриються першими», туристи ринуть туди. Інші подивляться, як сусіди «переманюють туристичний потік» до себе, і теж будуть відкриватися. Припускаю, що з нового тижня буде більше офіційної інформації від країн про те, як вони впускатимуть до себе, кого і коли», – прогнозує власник туристичної компанії.

Що відомо на зараз:

Туреччина відкрила кордон для іноземців з 20 травня, однак поки це стосується не всіх мандрівників, а саме медичного туризму. Тих, хто приїде лікуватися, тестують на коронавірус або вимагають відповідну довідку. Залишати лікувальні заклади без поважних причин медичним туристам не можна. 28 травня, за попередніми даними, можуть відкритися турецькі курорти для іноземців. Переговори про це турецький уряд веде з близько 70 країнами, чиї громадяни традиційно їдуть на Анатолійський півострів відпочити.

Туреччина – одна з перших країн, яка зможе відновити свою туристичну галузь після карантину, такими є результати дослідження, проведеного профільною організацією International MICE & Wedding Forum.

Також серед тих, хто найшвидше поновить туризм після COVID-19, називають Єгипет. Втім, на початку пандемії повернення звідти українських туристів відбувалося з перешкодами.

Єгипет наразі дозволив своїм курортам приймати туристів – але лише місцевих громадян. Готелі можна заповнювати лише на 25%. З початку червня цей ліміт збільшать до 50%. Таким чином туристична галузь країни відпрацьовує нові протиепідемічні заходи безпеки. «Ми готові, ми пройшли спеціальну сертифікацію, для нас важлива безпека відвідувачів», – запевняє журналістів голова Федерації туризму Єгипту Ахмед Аль Васеєф.

Коли туди вирушать туристи з інших країн, зокрема з України? Точної інформації не надають ні український, ні єгипетський уряди. Водночас українські туроператори прогнозують, що це станеться приблизно в середині липня, а то й у серпні.

Польща – не лише найпопулярніша країна ЄС для українських заробітчан, а й туристичний напрям. Вона готова відкривати кордони, зокрема і для українців, з 15 червня, повідомляє віцепрем’єрка Польщі Ядвіга Емілевич . За її словами, остаточне рішення залежатиме від перебігу пандемії. На цю ж дату орієнтуються інші європейські країни, популярні серед туристів.

– не лише найпопулярніша країна ЄС для українських заробітчан, а й туристичний напрям. Вона готова відкривати кордони, зокрема і для українців, з 15 червня, повідомляє віцепрем’єрка Польщі . За її словами, остаточне рішення залежатиме від перебігу пандемії. На цю ж дату орієнтуються інші європейські країни, популярні серед туристів. Хорватія впускає туристів з 9 травня – але якщо вони вже забронювали житло. Для таких зробили виняток із карантину, який пояснюється «економічним інтересом», передають місцеві медіа.

Чехія дозволила в'їзд іноземних туристів раніше за всіх у ЄС – з кінця квітня. Проте для в'їзду іноземець має пройти тест на коронавірус на кордоні або ж піти на карантин.

дозволила в'їзд іноземних туристів раніше за всіх у ЄС – з кінця квітня. Проте для в'їзду іноземець має пройти тест на коронавірус на кордоні або ж піти на карантин. Ісландія готова впускати туристів, зокрема і з-за меж ЄС, з 15 червня, повідомляє голова уряду цієї острівної країни Катрін Якобсдоттір . Втім, туристи можуть в'їжджати і з 25 травня до 15 червня, якщо пройдуть на кордоні тест на коронавірус або погодяться на двотижневий карантин після в'їзду.

готова впускати туристів, зокрема і з-за меж ЄС, з 15 червня, повідомляє голова уряду цієї острівної країни . Втім, туристи можуть в'їжджати і з 25 травня до 15 червня, якщо пройдуть на кордоні тест на коронавірус або погодяться на двотижневий карантин після в'їзду. Греція , для якої туризм є основою економіки, готується пускати туристів з 15 червня, обіцяє прем'єр-міністр країни Кіріакос Міцотакіс .

, для якої туризм є основою економіки, готується пускати туристів з 15 червня, обіцяє прем'єр-міністр країни . Кіпр так само чекає на туристів з 15 червня.

так само чекає на туристів з 15 червня. Франція навряд чи відновить потік туристів з України до вересня, таку попередню інформацію наводять туроператори.

навряд чи відновить потік туристів з України до вересня, таку попередню інформацію наводять туроператори. Німеччина наразі не планує впускати туристів з-за меж ЄС.

наразі не планує впускати туристів з-за меж ЄС. Іспанія , для якої туризм – одна з основних галузей економіки (12% від ВВП), найімовірніше, обмежить туризм до кінця року. Виняток зроблять для туристів з інших країн Євросоюзу, починаючи з кінця червня, повідомляє іспанський уряд.

, для якої туризм – одна з основних галузей економіки (12% від ВВП), найімовірніше, обмежить туризм до кінця року. Виняток зроблять для туристів з інших країн Євросоюзу, починаючи з кінця червня, повідомляє іспанський уряд. В'єтнам обіцяє впускати туристів з 1 червня – раніше за всіх у Південно-Східній Азії.

обіцяє впускати туристів з 1 червня – раніше за всіх у Південно-Східній Азії. Таїланд впускатиме з червня туристів з сусідніх країн. Європейські мандрівники зможуть масово приїздити з жовтня, очікують в уряді країни.

Цей перелік і дати не є остаточними: держави досить оперативно змінюють час і умови «відкриття дверей» перед туристами, зважаючи на показники поширення коронавірусу та конкуруючи з сусідами, які вже відкрилися для мандрівників.

Що буде з цінами

У 2020 році мандрівників у світі поменшає приблизно в півтора раза – через вплив пандемії, прогнозують експерти та туристичні оператори. Частина готелів навіть не відкриватимуться до 2020 року. Як це вплине на ціни туристичних послуг, зокрема, для українців?

Прогнози представників туристичної галузі тут розділилися.

Подорожі подорожчають, але несуттєво, а в деяких випадках ціна може і знизитися, не виключає голова Всеукраїнської асоціації туроператорів Ігор Голубаха.

«З одного боку, з'являються витрати на протиепідемічний захист туристів, стане значно більше прибирань. А ще треба подбати про соціальне дистанціювання між людьми. Також йтиметься про обмеження на заповнення готелів – до 40-60%, залежно від країни. Отже, у туристичної галузі стане більше витрат, але менше доходів. Як утримати баланс між ціною і послугами? Водночас зараз криза у світі, тож не всі туристи зможуть платити більше. Тому є тенденція до збереження торішніх цін, а то й до появи спеціальних знижок, для приваблювання клієнтів та запуску туристичного сезону. Деякі готелі вже скидають ціни під час бронювання до 15%», – визнає експерт.

На ринку зникнуть аномально дешеві тури, які раніше просто не встигали продати, але в цілому їхня вартість виросте некритично, прогнозує власник туристичної компанії «Феєрія мандрів» Ігор Захаренко.

Раніше в Україні пропонували стільки турів, що їх просто не встигали продавати

«В будь-якому випадку ціни регулюватиме ринок, попит на туристичні послуги та їхня пропозиція. Подорожі стануть дорожчими: менше напрямків, менше турів. Авіавитки теж дешевими не будуть. Однак ми бачимо, що в літаках не буде блокування середніх сидінь, тож великого подорожчання ми не побачимо. Раніше в Україні пропонували стільки турів, що їх просто не встигали продавати, і так виникали гарячі пропозиції на кшталт «Єгипет за 99 доларів». Відтепер ціни стануть чесними. Туристи зрозуміють цінність подорожі. І водночас виросте якість», – визнає фахівець.

Вартість подорожей для українців виросте, але з наступного року, вважає генеральний директор компанії «Оріон Інтур» Юрій Дереш.

«Так, ми отримаємо додаткове фінансове навантаження на туристичну інфраструктуру. Але й певні моменти в роботі готелів підвищать свою якість. За рахунок забезпечення дистанції в багатьох випадках виросте і комфорт. Але цього року це не надто вплине на ціну – оскільки значна частина гостей вже забронювала подорожі, просто їх переносили через карантин. Але наступного року ціна істотно виросте, бо в неї одразу буде закладатися більше витрат на безпеку і соціальне дистанціювання», – прогнозує туроператор.

Туризм під час COVID-19: що зміниться для мандрівників

«Післякоронавірусний» туризм зміниться, в чомусь – докорінно, визнають експерти і представники туристичної галузі, опитані Радіо Свобода.

Протиепідемічні заходи під час перетину кордону стануть новою нормою: ідеться і про експрес-тестування або довідку про тести на СOVID-19, про «паспорт здоров'я» та довідки про щеплення, які перевірятимуть на в'їзді до іншої країни.

Маска та пляшечка з антисептиком стануть невід'ємними аксесуарами мандрівника.

Хостели в їхньому нинішньому вигляді зникнуть.

Так само зникнуть шведські столи; з продуктами та навіть з кавовим автоматом будуть контактувати лише працівники ресторану або готелю.

Одноразовий посуд, від якого вже фактично відмовилися, повернеться у багатьох випадках.

«Соціальна дистанція» – це збільшення відстані між столиками у кафе та лежаками на пляжі, це неповністю заселені готелі та маленькі екскурсійні групи, і перевага в індивідуальних турів.

Суттєво зміняться правила поведінки в аеропортах і на борту літаків, збільшиться кількість стійок реєстрації та поменшають черги; на борту пропонуватимуть лише запаковані страви та напої.

Майже вся комунікація між туристом та персоналом відбуватиметься онлайн.

Безготівкові розрахунки в більшості випадків стануть безальтернативними.

Доступ туристів до басейнів та спортивних закладів суворо регулюватиметься, щоб не виникало скупчення людей.

Через витрати на безпеку та санітарні заходи може подорожчати все – від квитка на літак до страв місцевої кухні.

Деякі послуги, як-от лазня чи масаж, турист навряд чи отримуватиме, принаймні у 2020 році.

Туристична галузь: колапс чи початок відновлення?

Представники туристичної галузі України, які поспілкувалися з Радіо Свобода на умовах анонімності, не стримують свого песимізму. На їхню думку, звільнення персоналу та ліквідація учасників ринку – це лише початок: туристична галузь у світі, у Європейському регіоні та в Україні зокрема, відновлюватиметься не один рік.

Співрозмовник Радіо Свобода, який працює в одному з найбільших туристичних операторів в Україні та не воліє називатися, пояснює, що пандемія та карантинні заходи стали для галузі найбільшим в історії шоком.

«Українська туристична галузь інтегрована у світову майже на 100%. А глобальна ситуація є такою: до кінця року низка країн, які спеціалізуються на туризмі, докладуть максимум зусиль, щоб якнайбільше приймати туристів і якнайменше випускати їх. Для того, щоб у кризовий період фінанси залишалися у країні, на підтримку її туристичної галузі всередині неї. Так країни Західної та Центральної Європи підтримують свою готельну базу, музеї та всю інфраструктуру, яка генерує гроші. На відміну від України, їхня туристична галузь є потужною і охоплює 10-15% ВВП. Тому органи цих держав, які регулюють взаємні авіаперевезення (зацікавлені приймати чужих туристів і не зацікавлені випускати своїх), діють несинхронно щодо послаблення карантину. Тож раніше серпня процес навряд чи запуститься. А це занадто короткий туристичний сезон для більшості операторів, недостатній для формування туристичного продукту і продажу його, наприклад, на українському ринку, – стверджує співрозмовник Радіо Свобода. – Потік туристів з серпня по жовтень – в рази менший, ніж з квітня по жовтень, у звичайні роки, і це означає зовсім інше ціноутворення. Наприклад, суттєво подорожчає одне пасажирське місце в літаку».

Доки дії різних країн, і України зокрема, для виведення з кризи туристичної галузі є несинхронними, жоден туристичний оператор не може нормально планувати польотні програми та продаж турів, додає співрозмовник.

«Ми, звісно, можемо публічно надсилати якісь позитивні меседжі, запевняти, що така країна, як Туреччина, готова приймати туристів... Але інсайдерська інформація є такою, що у цей сезон половина готелів у Туреччині, наприклад, навіть не відкриються. Адже їхня рентабельність розписана на вісім місяців, а не на два. Тож ми опинилися в умовах, вкрай невигідних для бізнесу. Або продукт стає дуже дорогим і туристу невигідно його купувати, або оператор не зможе виконувати свої зобов'язання перед авіаперевізниками, готелями та іншими партнерами. Тому глобальна туристична галузь виходитиме з цієї кризи не менше двох років – для того, щоб просто повернутися до нормальної роботи», – визнає співрозмовник Радіо Свобода.

Український уряд донедавна мав намір надовго обмежити туристичну сферу та потреби українців у відпочинку за кордоном, і цим ще більше погіршив би ситуацію, однак змінив свою думку саме під тиском бізнес-спільноти та громадянського суспільства, запевнив Радіо Свобода Ігор Захаренко.

Виходити з карантину ми будемо через Бориспіль

«Виходити з карантину ми будемо через Бориспіль» – так жартують працівники туристичної галузі. Подорожувати цього року ми будемо! А передісторія є такою: не лише європейські країни були закритими, а й український уряд не хотів випускати своїх туристів за кордон. І заборона на польоти діє до 31 травня. А уряд всерйоз хотів продовжити її до кінця року. Вони думали, що гіпотетично можна залишити в межах України ті 8 мільярдів доларів, які люди вкладають у туристичні поїздки. Ми провели велику роботу, і цю думку вдалося змінити. Відтак і риторика урядовців змінилася. Радісна новина: летіти у подорожі українці будуть. Далі все залежить від того, які країни впускатимуть українського туриста і на яких умовах. Одна з обов'язкових умов, як виглядає, – тест на коронавірус», – наголошує власник туристичної компанії.

Кошти, які щороку українці витрачають на послуги туроператорів, авіаперельоти та на інші подорожні витрати, експерти оцінюють приблизно у 8 мільярдів доларів. У 2020 році через кризу в економіці та пандемію цей фінансовий потік у галузь значно зменшиться, припускають економісти.

У світі туристичну галузь вважають такою, що найбільш постраждала від карантинних заходів та від поширення інфекції. Так, щорічний потік туристів у світі, який оцінюють у 1,4 мільярда осіб, цього року, за попередніми оцінками, може зменшитися в півтора раза, такі розрахунки наводить ООН.