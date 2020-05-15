Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
15 травня 2020, Київ 13:46
Суспільство

Всередині ЄС починають частинами відкривати кордони

Перевірка температури водія на кордоні Латвії з Литвою 15 травня 2020 року

Балтійські країни: Латвія, Литва та Естонія 15 травня відкрили між собою кордони, послаблюючи обмеження на пересування, запроваджені під час карантину у зв’язку з пандемією коронавірусу.

Громадяни тих трьох країн знову можуть перетинати кордони вільно, але ті, які прибули з інших держав, зобов’язані проходити 14-денну самоізоляцію.

Керівники Європейського союзу висловили надію, що найближчим часом інші країни ЄС, де ситуація з епідемією схожа, зможуть також відкривати кордони.

Латвія, Литва та Естонія – невеликі держави з порівняно низькою густотою населення, які виявилися серед найменш уражених COVID-19 країн континенту: за даними університету Джонса Гопкінса, там померли, відповідно, 9, 54 і 62 людини, заражені коронавірусом.

Комісія пропонує поступовий і узгоджений підхід, який почнеться скасуванням обмежень між регіонами або країнами ЄС із достатньо схожими епідеміологічними ситуаціями
Європейська комісія

До цієї балтійської зони запросили приєднатися також Польщу та Фінляндію.

15 червня, згідно з окремими домовленостями, мають відкриті кордони між Австрією, Німеччиною, Швейцарією та Францією.

ЄС остерігається повторних хвиль епідемії, але літній туризм у Європі зазвичай приносить близько 150 мільярдів євро, і провал туристичного сезону стане ще одним ударом для обтяженої наслідками епідемії економіки європейських країн.

«Зараз ми починаємо думати про літо і навіть далі, а також про місця, куди ми любимо їздити. Це означає поступові, обережні кроки в бік відновлення подорожування з урахуванням порад науковців… Нам потрібно обережно заново відкрити кордони у Європі», – сказала комісар ЄС з питань конкуренції Марґрет Вестаґер.

Кожна країна Євросоюзу самостійно вирішуватиме, як і коли скасовувати карантинні обмеження, і в багатьох державах людей зараз заохочують не подорожувати за кордон.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

ІНШЕ З МЕРЕЖІ

Загрузка...

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG