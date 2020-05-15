Всередині ЄС починають частинами відкривати кордони

Балтійські країни: Латвія, Литва та Естонія 15 травня відкрили між собою кордони, послаблюючи обмеження на пересування, запроваджені під час карантину у зв’язку з пандемією коронавірусу.

Громадяни тих трьох країн знову можуть перетинати кордони вільно, але ті, які прибули з інших держав, зобов’язані проходити 14-денну самоізоляцію.

Керівники Європейського союзу висловили надію, що найближчим часом інші країни ЄС, де ситуація з епідемією схожа, зможуть також відкривати кордони.

Латвія, Литва та Естонія – невеликі держави з порівняно низькою густотою населення, які виявилися серед найменш уражених COVID-19 країн континенту: за даними університету Джонса Гопкінса, там померли, відповідно, 9, 54 і 62 людини, заражені коронавірусом.

Комісія пропонує поступовий і узгоджений підхід, який почнеться скасуванням обмежень між регіонами або країнами ЄС із достатньо схожими епідеміологічними ситуаціями

До цієї балтійської зони запросили приєднатися також Польщу та Фінляндію.

15 червня, згідно з окремими домовленостями, мають відкриті кордони між Австрією, Німеччиною, Швейцарією та Францією.

ЄС остерігається повторних хвиль епідемії, але літній туризм у Європі зазвичай приносить близько 150 мільярдів євро, і провал туристичного сезону стане ще одним ударом для обтяженої наслідками епідемії економіки європейських країн.

«Зараз ми починаємо думати про літо і навіть далі, а також про місця, куди ми любимо їздити. Це означає поступові, обережні кроки в бік відновлення подорожування з урахуванням порад науковців… Нам потрібно обережно заново відкрити кордони у Європі», – сказала комісар ЄС з питань конкуренції Марґрет Вестаґер.

Кожна країна Євросоюзу самостійно вирішуватиме, як і коли скасовувати карантинні обмеження, і в багатьох державах людей зараз заохочують не подорожувати за кордон.