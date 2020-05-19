Болгарія планує послабити обмеження на перетин кордону з Грецією та Сербією

Влада Болгарії дійшла згоди з Грецією та Сербією про послаблення обмежень на перетин кордону з 1 червня, повідомив 19 травня прем’єр-міністр Бойко Борісов.

«Ми домовилися з Грецією з 1 червня дозволити людям мандрувати без карантину з ділових, сімейних та гуманітарних причин», – сказав журналістам Борісов.

Цю заяву він зробив після участі у розмові з лідерами Греції, Румунії та Сербії. За словами голови уряду Болгарії, аналогічних домовленостей Софія досягнула і з Белградом.

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Борісов висловив надію, що Румунія також незабаром доєднається до ініціативи.

Відтак з 1 червня мандрівники муситимуть підписати декларацію про відсутність симптомів коронавірусної хвороби під час перетину кордону з Грецією та Сербією, пояснив політик.

«Мета в тому, щоб створити умови для відновлення подорожей та туризму між громадянами чотирьох країн без запровадження 14-денного карантину із дотриманням гігієнічних вимог задля безпеки та стримання коронавірусу», – повідомив Борісов.

Голова уряду Болгарії додав, що Софія веде переговори про послаблення обмежень на мандри з Австрією та Німеччиною.

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Болгарія закрила свої кордони для більшості мандрівників всередині березня в рамках заходів проти поширення коронавірусу. Дипломати, сезонні робітники та громадяни Болгарії, які поверталися додому, могли потрапити до країни, але після цього мали провести два тижні на карантині.

Країна послабила карантин цього тиждень після того, як кількість нововиявлених хворих почала знижуватися. Станом на 19 травня відомо про 2 259 хворих на COVID-19, з них 112 померли.