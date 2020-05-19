Чи можна заразитися коронавірусом у ліфті? Західні фахівці відповідають

Якщо заражені COVID-19 люди користуються ліфтом, вони, ймовірно, залишать після себе мікроби вірусу на поверхнях кабіни і в повітрі. Але якщо одягнути перед входом до ліфту маску і вимити руки після виходу з кабіни, ви значно зменшите ризик зараження, цитують видання американську газету The New York Times.

Люди, які живуть або працюють у багатоповерхівках і користуються ліфтами, бояться отримати коронавірус.

Дійсно, навіть якщо ви можете уникнути поїздки ліфтом із іншими людьми, ви можете мати контакт із мікробами, які інші люди залишають після себе.

«Ліфт – це складна річ, – каже Лінсі Марр, науковець із Віргінського технологічного університету у США, яка вивчає аерозолі. – Більшість ліфтів недостатньо великі, щоб розмістити людей на відстані 1,5-2 метри, тому цілком імовірно, що заражені пасажири можуть передавати вірус. Особливо, коли їхні обличчя не закриті, вони кашляють, розмовляють або просто бігають і мають труднощі з диханням.

Але навіть якщо ви користуєтеся ліфтом без супутників, ви можете «зловити» коронавірус, хоча ризик і низький. Кнопки ліфтів і бічні стінки можуть стати джерелом зараження, якщо торкнутися їх, а потім обличчя».

А як щодо повітря в ліфті?

Чи можна натрапити на мікроби, вдихаючи повітря ліфта, яким уже їхав заразний пасажир?

Річард Корсі, декан інженерно-інформаційних наук у Портлендському державному університеті США та фахівець із якості повітря в приміщенні, провів кілька спеціальних експериментів, використовуючи принципи інженерії та механіки рідини. Він каже, що зважаючи на різноманітність ліфтів і будівель, існують тисячі сценаріїв, які дають різні результати.

Якого розміру ліфт?

Як швидко ліфт проходить між поверхами?

Як довго двері залишаються відчиненими?

Чи має ліфт вентиляційну систему?

Це лише деякі аспекти, які можуть кардинально змінити загальну картину.

Експерименти показали, що певна кількість вірусних частинок може залишатися у повітрі в ліфтовій кабіні. Але в той же час учені досі не знають, скільки саме вірусних частинок потрібно людині, щоб заразитися – одна чи, наприклад, кілька тисяч.

«Я не знаю, чи буде доза в ліфті достатньо високою, щоб створити значну небезпеку, але я б радше скористався сходами, якщо це можливо», – підсумовує професор Річард Корсі.

Однак багато фахівців із інфекційних захворювань не вірять, що частинки повітря, які переносяться в порожніх ліфтах, становлять значну небезпеку в реальному житті, якщо мова йде про коронавірус.

Доктор Ілан Шварц, доцент кафедри інфекційних хвороб канадського Університету Альберти, зазначив, що навіть якщо людина з COVID-19 живе в тісному помешканні з іншими членами домогосподарства, ймовірність зараження оцінюється приблизно в 10-20 відсотків. Це набагато менше, ніж, скажімо, можливість захворіти на кір через забруднене повітря, коли ризик зараження становить від 75 до 90 відсотків, каже доктор Шварц.

Можливо, що частинки коронавірусу можуть деякий час залишатися в повітрі ліфта, але в реальному житті більшість заражень відбуваються через тісний контакт із хворою людиною, яка кашляє або видихає віруси у вашій присутності.

«Ми знаємо, що в повітрі може залишитися кілька дрібних частинок, але епідеміологія не розглядає такий спосіб передачі як важливий, – каже доктор Шварц. – Можливо, ризик заразитися в ліфті є більшим за рахунок натискання кнопок, ніж через контакт із повітрям, яке вдихає та видихає людина, що їхала в ліфті раніше від нас».

Який же вихід для тих, кому доводиться користуватися ліфтами?

Дотримуйтесь наступних заходів обережності: