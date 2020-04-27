Вакцина від COVID-19, сльози як спосіб передачі коронавірусу й інші новини медицини

Наталія Ульянова

собак можуть використовувати в боротьбі проти коронавірусу;

передача небезпечної інфекції через сльози можлива протягом трьох тижнів;

прогноз синдрому нічних апное на основі світлини людини;

найстарші «молоді батьки» на африканському континенті – новини медицини.

Велика Британія розпочала клінічні випробування вакцини від COVID-19

Учені з Інституту Дженнера Оксфордського університету розпочали клінічні випробування нової вакцини, призначеної для захисту від коронавірусної інфекції COVID-19.

У дослідженні беруть участь 510 добровольців у віці від 18 до 55 років із кількох міст Великої Британії. Одній половині учасників введуть вакцину проти COVID-19, іншій ­– вакцину проти менінгіту. Очікується, що на визначення ефективності вакцини підуть місяці, оскільки знадобляться більш масштабні дослідження, а також необхідність контролювати імунну реакцію учасників.

Вакцина під назвою ChAdOx1 nCoV-19 являє собою склад із хімічно інактивованих частинок вірусу.

Її розробка тривала три місяці за активної підтримки уряду Великої Британії. У рамках дослідження проведуть оцінку впливу різних доз експериментальної вакцини на організм людини та здатність індукувати імунну відповідь в учасників.

Це перший із численних етапів у процесі клінічних випробувань для оцінки потенційної користі вакцини.

Британські вчені запевняють, що собаки знають, як пахне COVID-19

Собаки мають сильний нюх і можуть виявляти найменші хімічні і гормональні зміни в організмі людини. Вчені довели, що спеціально навчені собаки можуть попередити хворих із цукровим діабетом про загрозу гіпоглікемії, визначити рак, хворобу Паркінсона і навіть малярію.

Англійські кінологи запустили проєкт, мета якого – з'ясувати, чи здатні собаки-детектори «унюхати» вірус на людині. Співробітники британської благодійної організації Medical Detection Dogs запевняють, що завдяки інтенсивним тренуванням, протягом півтора місяця шість собак із кількох порід (лабрадор, кокер-спанієль і лабрадудль) можуть бути навчені виявляти людей із COVID-19, у тому числі і безсимптомних носіїв.

Собаки-шукачі могли б забезпечити неінвазійний, портативний і швидкий тест для виявлення носіїв нового вірусу і були б особливо корисні в місцях масового скупчення людей.

Такий новий діагностичний інструмент може відіграти життєво важливу роль у запобіганні поширенню пандемії у майбутньому.

Один із учасників нового дослідження, професор Стів Ліндсі з Даремського університету, запевняє: «Якщо дослідження буде успішним, ми могли б використовувати спеціально навчених собак в аеропортах наприкінці епідемії для швидкого виявлення людей із COVID-19. Це допоможе запобігти другій хвилі епідемії».

Вірус SARS-CoV-2 передається через сльози

Слизова оболонка ока може стати не тільки місцем проникнення вірусу, а й джерелом зараження. Дослідження про це опубліковане в журналі Annals of Internal Medicine.

Використовуючи лабораторні тести, дослідники підтвердили, що РНК SARS-CoV-2 виявляли в мазках із кон'юнктиви ока протягом трьох тижнів. Ба більше, в досліджуваних зразках вірус був реплікований і, отже, міг бути життєздатним.

«Ми виявили, що в слізній рідині від пацієнтів, інфікованих SARS-CoV-2, може міститися небезпечний вірус і, отже, сльози можуть бути потенційним джерелом інфекції», – пишуть автори. Їхні висновки підкреслюють важливість контрольних заходів, таких як недопущення дотику до носа, рота і очей і часте миття рук.

Прогноз синдрому нічних апное можна зробити на основі світлини людини

Нічне апное – це серйозне порушення сну, яке супроводжується короткочасними епізодами зупинки дихання. Тривале ігнорування лікування такого стану може привести до серйозного порушення функціонування життєво важливих органів. Дихальні паузи під час сну можуть тривати від кількох секунд до кількох хвилин і реєструватися за ніч від 5 до 60 разів. Доброю новиною є те, що існує багато рішень і методів лікування, які можуть допомогти впоратися з симптомами апное уві сні.

Дослідники з Австралії розробили модель діагностики, яка дає можливість за допомогою 3D-фотографії спрогнозувати наявність апное з високою точністю і доповнити вже наявні діагностичні інструменти.

В експерименті взяли участь 400 охочих, із числа цих людей 300 – з різним ступенем тяжкості апное і 100 – без даної патології. Для дослідження використовувався тривимірний аналіз обличчя зі світлин учасників експерименту.

Враховувалися певні орієнтири на обличчі і шиї: ширина шиї, ширина і довжина нижньої щелепи, ширина обличчя і відстань між очима, наявність аномалій.

Проаналізувавши дані, дослідники виділили риси обличчя, які частіше зустрічалися у людей із синдромом нічних апное, і об'єднали їх у єдиний прогнозувальний алгоритм.

У результаті дослідження показало, що в такий спосіб синдром нічних апное можна діагностувати з точністю до 98%.

Наукова група стверджує, що за допомогою такого простого методу вони можуть виявляти групи ризику з нічними апное і вчасно попереджати розвиток захворювання.

Найстарші «молоді батьки» на африканському континенті

Нігерійка Марґарет Аденуґа народила своїх первістків у 68 років після довгих років безуспішних спроб завагітніти. Жінка змогла народити здорових близнюків шляхом кесаревого розтину. Лікарі назвали успішне зачаття в такому похилому віці, виношування і наступні пологи справжнім медичним дивом.

77-річний Ной і 68-річна Марґарет разом уже більш ніж 40 років, вони давно мріяли про дитину, але жінка змогла завагітніти тільки після четвертої спроби екстракорпорального запліднення. Протягом усього терміну Марґарет була під пильною увагою лікарів.

Медики і майбутні батьки усвідомлювали ризики і можливі ускладнення, пов'язані з віком жінки. Малюки з'явилися на світ 14 квітня на 37 тижні вагітності в Лагоській університетській лікарні. Мати і діти почувають себе добре.

Оригінал публікації на сайті «Настоящего времени» – телеканалу Радіо Свобода