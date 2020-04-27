Мільярдери проти коронавірусу: наскільки охоче вони відкривають свої гаманці

У світі понад дві тисячі мільярдерів. Дехто з них охоче й широко відкриває свої гаманці для боротьби з пандемією коронавірусу у світі, інші – не дуже, за що наражаються на критику.

Джек Дорсі, засновник Twitter

Директора та засновника соціальної мережі Twitter Джека Дорсі називають найбільш щедрим меценатом. Сьомого квітня він оголосив про виділення одного мільярда доларів на допомогу в боротьбі з пандемією.

Таким чином Дорсі перерахував у свій фонд під назвою Start Small більше чверті свого статку.

43-річний підприємець у своєму твіттері також повідомив, що після перемоги над COVID-19 фонд зосередиться на проєктах в галузі охорони здоров’я та проєктах освіти для дівчаток, а також на реалізації концепції безумовного базового доходу.

Діловий журнал Forbes помістив його на перше місце у рейтингу найбільших внесків на боротьбу з коронавірусом.

Білл Ґейтс, засновник Microsoft

Засновник компанії Microsoft мільярдер Білл Ґейтс у березні оголосив про те, що залишає раду директорів Microsoft, щоб присвятити більше часу своєму фондові та благодійній роботі.

Фонд Білла та Мелінди Ґейтсів вже виділив понад 250 мільйонів доларів на боротьбу проти коронавірусу у світі. Останні 150 мільйонів бути направлені на розробку діагностики, лікування та вакцинації, а також додаткові ресурси для країн Африки та Південної Азії.

Ґейтс повідомив виданню Financial Times, що його Фонд, який зараз нараховує 40 мільярдів доларів, готовий направити усі свої ресурси на боротьбу з Covid-19, не зважаючи на те, що від цього постраждають інші програми – наприклад щодо ВІЛ чи малярії.

Фонд родини Ґейтсів також називають другим найбільшим джерелом фінансування ВООЗ.

64-річний Ґейтс очолював Microsoft до 2000 року. З того часу він скоротив свою участь у роботі компанії, яку заснував разом із партнером Полом Алленом у 1975 році. З того часу підприємець дедалі більше уваги приділяє своєму благодійному фонду.

Фонд Ґейтсів потрапив на друге місце у списку найбільших пожертвувань Forbes.

Джек Ма, засновник Alibaba Group

Китайський вчитель у минулому, а тепер один з найбагатших людей світу, філантроп та підприємець Джек Ма бере активну участь у глобальній боротьбі проти коронавірусу.

Станом на цей день він надіслав медичне обладнання до 150 країн світу, а також надав понад 14 мільйонів доларів на розробку вакцини від вірусу.

Ма у березні завів собі особисту сторінку на Twitter, і тепер повідомляє там про свою діяльність у стримуванні пандемії у світі.

Майже два мільйони масок, 210 тисяч тестових наборів, 36 тисяч захисних костюмів, плюс вентилятори та термометри Фундація Ма надіслала до Афганістану, Бангладеш, Камбоджі, Лаосу, на Мальдиви, до Монголії, М’янми, Непалу, Пакистану та Шрі-Ланки.

«Доставити швидко непросто, але ми це виконаємо!», – твітував Ма наприкінці березня. Подібну допомогу він надіслав до країн Латинської Америки, Африки, Європи.

«Після пожертвувань у понад 150 країнах та регіонах ми надамо 100 мільйонів масок, один мільйон распіраторів N95 та мільйон тестових наборів для ВООЗ… Разом ми повинні рухатися швидше та впевнено, щоб подолати цей глобальний виклик», – закликав Ма.

Оглядачі "Бі-бі-сі" вважають, що Ма своєю діяльністю досить позитивно впливає на імідж Китаю у світі.

За підрахунками Forbes, Джек Ма посідає 17-те місце за розміром пожертвувань.

Джефф Безос, засновник Amazon

Джефф Безос, статки якого суттєво зросли під час пандемії коронавірусу, повідомив про пожертвування 100 мільйонів доларів своїх грошей на «Feeding America», одну з найбільших в країні благодійних організацій, присвячених фудбанкам.

В організації заявили, що це найбільше пожертвування, яке вони бачили. Проте критики Безоса наголошують, що у порівнянні з його статками та внесками інших найбагатших людей світу, це дуже мало.

Згідно з індексом мільярдерів Bloomberg, Безос – один з небагатьох мільярдерів, котрий з початку 2020 року в рази збільшив свою чисту вартість.

Amazon за даними The Guardian також переказав 25 мільйонів доларів у «Фонд допомоги Amazon» для підтримки водіїв доставки та «сезонних службовців, що потерпають від фінансового лиха».

У лютому Безос оголосив про створення екологічного фонду Bezos Earth Fund для фінансування проєктів боротьби зі змінами клімату. Як повідомив Безос на сторінці в Instagram, у фонд він планував вкласти щонайменше 10 мільярдів доларів.