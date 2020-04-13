Коронавірус «переслідуватиме людство», доки не винайдуть вакцину – посадовець ВООЗ

Пандемія коронавірусу SARS-CoV-2 триватиме, доки науковці не розроблять вакцину проти коронавірусного захворювання, заявив спеціальний представник Всесвітньої організації охорони здоров’я з питань хвороби COVID-19 Девід Набарро 12 квітня. Про це він сказав в інтерв’ю каналу NBC News 12 квітня.

На думку Набарро, природа коронавірусної хвороби відрізняється від природи сезонного грипу.

«Ми не впевнені, що це (COVID-19 – ред.) відбуватиметься хвилями, як грип. Ми думаємо, що цей вірус буде переслідувати людство ще доволі довгий час, доки ми всі не отримаємо вакцину, здатну нас захистити», – заявив він.

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Як зазначає представник ВООЗ, навіть попри зниження кількості хворих у Європі, захворювання поширюється іншими частинами світу, тож всі країни повинні мати відповідну інфраструктуру.

«Ключовою щодо цього конкретного вірусу є наявність в кожної спільноти певного захисного бар’єру, який може фіксувати хворих, щойно вони з’являються, ізолювати їх і запобігати спалахам. Необхідно, щоб у кожної країни була така можливість», – додав Набарро.

11 квітня Міністерство охорони здоров’я України заявило про готовність долучитися до проєкту ВООЗ з пошуків ліків від коронавірусної хвороби.

За даними Університету Джонза Гопкінса, наразі в світі понад 1,8 підтверджених випадків захворювання на COVID-19, з них понад 114 тисяч – летальні. 430 527 людей вилікувалися.