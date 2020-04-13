Радіо Свобода Daily: У МОЗ назвали межу кількості хворих на COVID-19, яку медична система України може не витримати

Чи зменшило розведення обстріли, як каже президент Зеленський?

11 квітня Володимир Зеленський відвідав передові позиції Збройних сил України в зоні ООС. Перебуваючи на ділянці розведення №3 «Петрівське», президент заявив, що розведення сил допомогло зменшити кількість обстрілів. Проте, якщо він мав на увазі обстріли в цілому в зоні ООС, то це твердження не відповідає звітам, які надають ОБСЄ та штаб ООС. Можливо, президент мав на увазі обстріли саме на ділянках розведення, але площа кожної з них – лише близько 2 кілометрів квадратних. Тут ми проаналізуємо загальну ситуацію по фронту до та після розведення сил і тенденцію перших трьох місяців 2020 року: як змінюється інтенсивність обстрілів?

За яким умов можливий колапс медичної системи та мільйон доларів за вакцину від Зеленського

При 2% інфікованого населення система охорони здоров’я України безболісно впорається із COVID-19, заявив заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко в інтерв’ю LB.ua. Він розповів, що Україна наразі рухається по оптимістичному сценарію завдяки запровадженому карантину. «Якщо ж буде 10% і більше, в нас може виникнути колапс медичної системи. Якщо ми не розтягнемо ці 10% у часі», – сказав Ляшко.

Також він розповів, що президент Володимир Зеленський пообіцяв щонайменше мільйон доларів за вакцину від коронавірусної хвороби COVID-19.

Зарплати лікарів: скільки отримуватимуть українські медики під час епідемії коронавірусу і хто їм платитиме

Галузь охорони здоров’я в Україні – одна з найменш оплачуваних. За даними Держстатистики, в лютому середня заробітна плата медичних працівників склала 7471 гривню. Менше отримують тільки у сфері тимчасового розміщування (готелі) й організації харчування – 7411 гривень. Як зміниться оплата праці в умовах реалізації другого етапу медреформи? В умовах епідемії коронавірусу, коли медперсонал та лікарі потрапили у зону найвищого ризику, питання оплати їхньої праці є ключовим. Скільки ж грошей мають отримувати лікарі, які лікують пацієнтів із COVID-19​ ? З якого бюджету надбавки будуть оплачуватися? І що робити, якщо визначеної державою надбавки немає? Читайте тут.

Український медик розповів про умови роботи в Італії

4 квітня в Італії приземлився рейс із українськими медиками, які прилетіли допомогти місцевим лікарям у боротьбі з пандемією коронавірусу. Всього до Італії прибуло 20 медиків, з-поміж яких: лікарі-інфекціоністи, реаніматологи, хірурги, анестезіологи, ендокринологи, невропатологи, медсестри та медбрати.

Серед них – Гліб Бітюков – медбрат Київської міської клінічної лікарні №17. Вже тиждень він працює у лікарні міста Пезаро. Гліб розповів Радіо Свобода про те, які там умови, як працює медперсонал в умовах епідемії і чому ця поїздка є корисною для України.

Ексклюзивне інтерв’ю з міністром інфраструктури: про обсервацію та поїзди і літаки після карантину

Він каже, що поки немає технологічних рішень та можливостей стовідсотково контролювати самоізоляцію громадян, що повертаються з-за кордону. Що ж до обсервації, то це питання вирішується тепер ще при купівлі квитка на літак, і вартість перебування в обсервації входитиме в його ціну. За словами міністра, карантин не завадив будівництву доріг, є зростання вантажообігу в морських портах. Про те, як виходитимуть з економічної кризи, пов’язаної з пандемією, вітчизняна авіація, «Укрзалізниця», про скандали з наглядовими радами і багато іншого міністр інфраструктури України Владислав Криклій розповів в інтерв’ю Радіо Свобода.

«Великий брат стежить». Український застосунок для домашнього карантину вже діє

Слідом за Польщею в Україні запрацював мобільний додаток для моніторингу тих, хто перебуває в самоізоляції чи обсервації. SMS із проханням встановити на смартфон застосунок «Дій вдома» вже третю добу надходять мандрівникам, які нещодавно повернулись до України.

Хто зобов’язаний встановлювати додаток, навіщо він потрібен та чи не бояться користувачі, що він «крастиме» з телефонів особисті дані? Радіо Свобода публікує матеріал про «дигіталізацію» карантину в Україні.

Далі про те, як минули вихідні в Україні і світі – у фото:

Більшість християн світу вже відзначили Великдень за григоріанським календарем. В умовах коронавірусу папа Римський Франциск скасував традиційну великодню недільну месу на площі Святого Петра. У своєму посланні він, зокрема, побажав «припинення страждань» на сході України.

Тим часом ті, хто святкує Великдень за юліанським календарем, відзначили Вербну неділю. Попри те, що частина лідерів українських церков закликала вірян не приходити на богослужіння, все ж дехто прийшов під церкву.

А Умань закрили на в’їзд, відтак в місто не можуть потрапити ті, хто у ньому не живе.

Тим не менше, глобальне поширення коронавірусу і боротьба з ним надихає художників графіті.

Стіна багатоповерхівки – замість екрану: у Запоріжжі влаштували тижневий марафон кінокомедій

Щоб підбадьорити сусідів під час карантину, запорізький шоумен і ведучий Василь Бушаров влаштував тижневий кіномарафон, під час якого показує комедії. Подивитися їх люди можуть не виходячи з дому, адже екраном стала стіна сусідньої багатоповерхівки. Бушаров каже, що надихнули його на це італійці, які співають на балконах, щоб підтримати один одного під час епідемії. Ініціатор кінопоказу обіцяє і надалі по можливості під час карантину продовжувати кінопоказ.

Андреа Бочеллі дав концерт у порожньому Міланському соборі

Італійський тенор Андреа Бочеллі 12 квітня, коли більшість християн відзначають Великдень, дав концерт у порожньому Міланському соборі Дуомо в той час, як люди у всьому світі змушені залишатися вдома через пандемію коронавірусу. Бочеллі виступав у супроводі органу. Виступ транслювали наживо. Співакові надали ексклюзивний доступ до зачиненого через пандемію собору. За словами Бочеллі, його концерт «Музика заради надії» мав на меті послати «любов, зцілення і надію» Італії.

Понад 100-річний музичний колектив України. У капелі лише чоловіки

Учасник «X-Фактору» і професійний боксер, паверліфтер, актор театру, турист, автор проєкту RockBandurist, головний герой кліпу поп-гурту NikitA. Це лише дуже короткий перелік артистів Національної заслуженої капели бандуристів. Кожен учасник прийшов до музики по-різному, але разом вони ефектно виконують сотні пісень: від класичного «Реве та стогне» на слова Тараса Шевченка до сучасних пісень гурту «Тінь сонця». Як вдається поєднувати класичне і сучасне, як працюють і чим займаються поза роботою, читайте в ексклюзивному матеріалі Радіо Свобода.

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