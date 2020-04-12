Муфтій мусульман України: «Карантинні заходи довели свою ефективність ще за часів пророка Мухаммада»

(Рубрика «Точка зору»)

Муфтій мусульман України шейх Саід Ісмагілов

Шановні мусульмани! Шановні брати і сестри!

Всевишній Аллаг сказав у Священному Корані: «І не вбивайте самих себе! Воістину, Аллаг Милосердний до вас!» (4:29).

Цими словами Всевишній Господь забороняє людям вбивати самих себе, в тому числі й піддаючи себе небезпечним ризикам, що можуть призвести до смерті. Ми з вами опинились перед загрозою поширення коронавірусу, що може завдати великої шкоди здоров’ю та життю людини. В таких випадках Іслам, що є милістю для світів, наказує віруючим бути максимально обережними, та вжити всіх необхідних заходів, щоб не піддати себе загрозі інфікування коронавірусом.

Мусульманський світ не вперше стикається з вірусними епідеміями, достатньо згадати, що в 19-му столітті ціла серія епідемій чуми та холери призвела до того, що по декілька років поспіль не здійснювався Хадж у Священну Мекку. Карантинні заходи довели свою ефективність ще за часів пророка Мухаммада (мир йому!), що сказав: «Якщо ви дізнаєтесь, що десь з’явилась чума, то не їдьте туди, а якщо ви вже опинились там, то не виїжджайте звідти».

Життя та здоров’я людей є важливішими, ніж спільні молитви в часи поширення хвороб

Це настанова саме карантинного характеру, і мусульманам не просто дозволено, а є навіть обов’язковим у разі поширення інфекційних хвороб молитися вдома, та не відвідувати мечеті навіть у Священний місяць Рамадан. Тому в більшості мусульманських країн зараз мечеті зачинені, і впроваджений жорсткий карантин, щоб люди молились вдома, і не поширювали хворобу, збираючись разом, в тому числі й в культових спорудах. Це абсолютно дозволена та прийнятна норма з точки зору ісламського богослов’я, адже життя та здоров’я людей є важливішими, ніж спільні молитви в часи поширення хвороб.

Ми гідно пройдемо це випробовування

Тому закликаю вас, шановні браття і сестри, до завершення спалаху інфекції, не піддавати себе ризику, не відвідувати мечеті та інші релігійні установи, та молитись вдома, дотримуючись норм карантину.

Я абсолютно впевнений, що ми гідно пройдемо це випробовування, і незабаром епідемія коронавірусу буде подолана, обмеження будуть зняті, та ми знову зберемось в мечетях прославляти Всевишнього Аллага, та дякувати йому за позбавлення нас від цієї небезпеки!

З любов’ю,

Муфтій мусульман України Шейх Саід Ісмагілов

У тексті збережено орфографію автора

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