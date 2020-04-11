УГКЦ і Великдень в час пандемії. «Мусимо святкувати по-особливому» – Святослав Шевчук

(Рубрика «Точка зору»)

Глава УГКЦ Святослав Шевчук

Незважаючи на прикру ситуацію у світі, є добра новина – Христова Пасха до нас прийде!

Ми наближаємося до свята Воскресіння Христового. Тому насамперед хочу всіх вас сердечно привітати з цим святом.

Незважаючи на прикру ситуацію у світі, є добра новина – свято буде! Христова Пасха до нас прийде! Бо Пасху нам несе не людина, а воскреслий Христос, який переможно виходить із запечатаного гробу. Проте через специфічні обставини ми мусимо святкувати цей Великдень по-особливому. Закликаю вас усіх переживати пасхальну радість у колі домашньої Церкви – у своїх домівках.

Одягніть у Пасхальний день свій найкращий одяг, увімкніть доступні вам засоби телекомунікації і з тими самими жестами, тим самим співом долучіться духовно до Божественної Пасхальної Літургії. Майте перед собою пасхальний кошик, який ми посвятимо наживо наприкінці Божественної Літургії, і поділіться радістю з тими, хто поруч, не виходячи з дому. Зателефонуйте до своїх рідних і близьких, поспілкуйтеся з ними, аби цю пасхальну радість і їм донести.

Та спершу ми переживатимемо Страсний тиждень – час інтенсивного духовного життя у Христовій Церкві.

Диспензи. Церква кличе вас залишатися вдома

Церква, як мати і учителька, дбає про своїх дітей, про їхнє вічне спасіння, а також про їхнє життя і здоров’я. Тому, щоб допомогти нам глибоко духовно пережити цей час і водночас охоронити наше здоров’я і життя, наша Церква ввела особливі дозволи та диспензи (звільнення).

Насамперед, впроваджена диспенза від церковної заповіді, яка нам каже щонеділі і кожного свята брати участь у Богослужінні в храмі. У зв’язку з пандемією Церква знімає цей обов’язок і кличе вас залишатися вдома.

Друга диспенза стосується особливого обов’язку під час Великого посту – Святих Таїнств Сповіді та Причастя, як підготування до святкування Пасхи. Дбаючи про здоров’я вірних, Церква проголосила звільнення і від цього обов’язку та надає право виконати його впродовж місяця після закінчення карантину.

Зазвичай люди, які рідко, іноді раз на рік, приходять до храму, щоб висповідатися і запричаститися, саме цими днями традиційно проситимуть цих Таїнств. Я особливо звертаюся до вас – подбайте про своє здоров’я і свою безпеку.

Заохочую отримати прощення гріхів через акт досконалого жалю, – жалю за наші гріхи з любові до Господа Бога. А потім, коли настане слушний час, ми чекаємо вас у Святому Таїнстві Сповіді.

Причастя

Єднайтеся з євхаристійним Христом у духовний спосіб, зокрема під час онлайн-трансляцій Божественної Літургії

Святе Причастя є сьогодні особливо делікатним моментом. Очевидно, що навіть у цих обставинах, коли вірні просять у священника вділити це Таїнство, він не має морального права відмовити. Однак прохаю вас: не наполягайте і єднайтеся з євхаристійним Христом у духовний спосіб, зокрема під час онлайн-трансляцій Божественної Літургії. У нинішніх обставинах поспішайте до Сповіді лише в особливій потребі, як, наприклад, у небезпеці смерті. Запевняю вас, що ваші священники завжди будуть поруч!

Закликаємо, аби в храмах священнослужителі звершували Богослужіння без присутності вірних

Говорячи про Таїнства Сповіді та Причастя, хочу наголосити, що ми закликаємо, аби в храмах наші священнослужителі звершували Богослужіння без присутності вірних. Де є можливість, люди можуть молитися надворі, зберігаючи соціальну дистанцію та відповідні інші приписи санітарних норм нашої держави.

Уділяючи Причастя, священник зобов’язаний одягати захисну маску. А вірних просимо широко відкривати вуста і не торкатися ними ложечки.

Сам подих теж може бути небезпечним, тому після кожного причасника священники зобов’язані дезінфікувати цю ложечку рушником, просоченим спиртом відповідної концентрації.

Обмеження не порушують духовного змісту

Як відомо, у пасхальний час ми уділяємо особливі благословення і освячення. У Квітну неділю благословляємо лозу, у Великодню неділю – пасхальні кошики. Проте цього року, з огляду на надзвичайні обставини, просимо не приносити їх на освячення саме до храму. Ви зможете освятити і лозу, і пасхальні кошики у своїх домівках за допомогою прямих трансляцій молитви для їх благословення, яка буде прочитана в наших храмах.

Навіть в умовах суворих обмежень ви зможете гідно відсвяткувати свято Христового Воскресіння

Зрештою, у разі неможливості брати участі в трансляції Богослужіння, батько родини сам може свяченою водою покропити і лозу, і пасхальні страви. Запевняю, вони будуть освячені силою і діянням Святого Духа та особливим наміром і молитвою Церкви! Тож навіть в умовах суворих санітарних обмежень у такий спосіб ви зможете гідно відсвяткувати свято Христового Воскресіння.

Ці обмеження для багатьох із нас незвичні, однак вони є лише одноразовими і тимчасовими!

Окремо звертаюся до священнослужителів. Прошу вас суворо дотримуватися правил карантину. Адже вони продиктовані необхідністю зберегти життя і здоров’я людей.

Ці обмеження для багатьох із нас незвичні, однак вони є лише одноразовими і тимчасовими! Вони трохи змінюють звичний нам спосіб святкування Великодня, але не порушують його духовного змісту та не можуть забрати в нас пасхальної радості. Подібні обставини вже неодноразово виникали в історії нашої Церкви, і ми завжди вміли, змінюючи відповідно до них способи святкування свят, глибоко переживати їх духовну силу. Пригадуючи часи переслідуваної Церкви, часи підпілля, відсвяткуймо цю Пасху, як тоді!

Христос нам каже: «По тому пізнають усі, що ви Мої учні, як матимете любов між собою». Як можемо ми сьогодні в надзвичайних обставинах святкувань Пасхи гідно здійснити ці слова? На моє переконання, ми виконаємо Господні слова, перефразувавши їх так: «По тому пізнають усі, хто не вірить у Бога, що ми християни, якщо ми з любові до ближнього, за голосом власного сумління, а не із зовнішнього примусу, виконуватимемо правила карантину».

Отже, по тому пізнають люди, що ви є учні Христові, християни, якщо справді взірцево зможете в громадянський і релігійно-духовний спосіб пережити ці свята, щоб разом заспівати «Христос воскрес!» і сказати собі «Воістину воскрес!»

Глава Української греко-католицької церкви Святослав Шевчук

У тексті збережено орфографію автора

Думки, висловлені в рубриці «Точка зору», передають погляди самих авторів і не конче відображають позицію Радіо Свобода