Ляшко: Зеленський пообіцяв щонайменше мільйон доларів за вакцину від COVID-19

Президент України Володимир Зеленський пообіцяв щонайменше мільйон доларів за вакцину від коронавірусної хвороби COVID-19, повідомив заступник міністра охорони здоров’я Віктор Ляшко в інтерв’ю LB.ua.

«Я вам відкрию секрет. Президент попросив мене, щоб я написав листи на наших академіків і пообіцяв, що якщо хтось винайде вакцину або ліки, то отримає, не знаю з якого фонду, мінімум мільйон доларів», – розповів Ляшко.

Станом на ранок 12 квітня в Україні виявили 2 777 випадків COVID-19. 89 пацієнтів одужали, 83 – померли.