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12 квітня 2020, Київ 11:22
Новини | Коронавірус

В Україні зафіксували 266 нових випадків коронавірусу – МОЗ

На території країни виявили 2 777 випадків COVID-19

В Україні зафіксували 266 нових випадків коронавірусу, повідомило Міністерство охорони здоров’я.

За даними станом ранок на 12 квітня, на території країни виявили 2 777 випадків COVID-19. 89 пацієнтів одужали, 83 – померли.

Перші два випадки коронавірусної хвороби виявили на Миколаївщині. Тепер COVID-19 діагностований у всіх регіонах України.

За даними Центру системних досліджень при Університеті Джонса Гопкінса, загалом у світі зафіксували 1 777 666 випадків коронавірусу. 404 372 людини одужали, 108 867 пацієнтів померли.

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