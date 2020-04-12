В Україні зафіксували 266 нових випадків коронавірусу – МОЗ

В Україні зафіксували 266 нових випадків коронавірусу, повідомило Міністерство охорони здоров’я.

За даними станом ранок на 12 квітня, на території країни виявили 2 777 випадків COVID-19. 89 пацієнтів одужали, 83 – померли.

Перші два випадки коронавірусної хвороби виявили на Миколаївщині. Тепер COVID-19 діагностований у всіх регіонах України.

За даними Центру системних досліджень при Університеті Джонса Гопкінса, загалом у світі зафіксували 1 777 666 випадків коронавірусу. 404 372 людини одужали, 108 867 пацієнтів померли.