Україна прожила місяць в умовах карантину: як виглядає Київ (фоторепортаж)

11 334 медики заразилися COVID-19 в Україні, повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов в ефірі телеканалу «Інтер».

«Справді, у нас із 2 203 захворювань на сьогодні 334 медичних працівників. Ми щодня займаємося тим, щоб максимально забезпечувати засобами індивідуального захисту. Щодня прилітають літаки з десятками, сотнями тисяч і респіраторів, і костюмами біозахисту, окулярами – все це одразу постачається до лікарень», – розповів Степанов.