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12 квітня 2020, Київ 23:24
Фотогалереї

Україна прожила місяць в умовах карантину: як виглядає Київ (фоторепортаж)

Уже місяць, як в Україні запроваджено карантин. У столиці та регіонах діють обмеження, що запобігають швидкому поширенню епідемії коронавірусної хвороби COVID-19.
На ранок 12 квітня в Україні діагностували 2 777 випадків захворювання,
89 пацієнтів одужали, 83 – померли.
Медики запевняють, що Україна ще не досягла піку епідемії. Через побоювання різкого сплеску коронавірусної інфекції та через Великодні свята влада на місцях запроваджує нові обмеження.
Як виглядає Київ в умовах карантину та як живуть кияни – пропонуємо побачити через об'єктив фотокамери фотографа Радіо Свобода Сергія Нужненка.

На ранок понеділка, 6 червня, поліцейські приступили до посиленого режиму несення служби. В Україні заборонили відвідувати громадські місця: парки, сквери, спортмайданчики та дитячі майданчики
1 На ранок понеділка, 6 червня, поліцейські приступили до посиленого режиму несення служби. В Україні заборонили відвідувати громадські місця: парки, сквери, спортмайданчики та дитячі майданчики
Кілька людей намагалися спровокувати поліцейських на конфлікт і пройти у Гідропарк, де заборонено перебувати. Поліцейські затримали людей та склали&nbsp; адмінпротоколи про порушення
2 Кілька людей намагалися спровокувати поліцейських на конфлікт і пройти у Гідропарк, де заборонено перебувати. Поліцейські затримали людей та склали  адмінпротоколи про порушення
Пустує і пішохідний скляний &laquo;міст Кличка&raquo;
3 Пустує і пішохідний скляний «міст Кличка»
Усіх, хто перебуває на мосту, поліція просить покинути це місце. Поки заходи превентивні, а поліція веде роз&rsquo;яснювальну роботу
4 Усіх, хто перебуває на мосту, поліція просить покинути це місце. Поки заходи превентивні, а поліція веде роз’яснювальну роботу
Тим часом у Ботанічному саду цвітуть дерева. Щовесни тут, зазвичай, дуже людно. Кияни і гості столиці масово приходять дивитися на цю красу. Коронавірус і карантин цього року все змінили
5 Тим часом у Ботанічному саду цвітуть дерева. Щовесни тут, зазвичай, дуже людно. Кияни і гості столиці масово приходять дивитися на цю красу. Коронавірус і карантин цього року все змінили
А ще весна провокує людей вийти на вулиці і спостерігати за тим, як буяє природа&nbsp; у парках. І наражати на приховану небезпеку &ndash; коронавірус
6 А ще весна провокує людей вийти на вулиці і спостерігати за тим, як буяє природа  у парках. І наражати на приховану небезпеку – коронавірус
А ось із тваринами на вулицю можна. Домашні улюбленці потребують гуляти на свіжому повітрі, таким чином рятуючи своїх господарів від чотирьох стін &nbsp;
7 А ось із тваринами на вулицю можна. Домашні улюбленці потребують гуляти на свіжому повітрі, таким чином рятуючи своїх господарів від чотирьох стін
 
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Перебування без масок у громадському місці&nbsp; заборонене. Штраф у 17 тисяч гривень&nbsp;
9 Перебування без масок у громадському місці  заборонене. Штраф у 17 тисяч гривень 
Перший форпост столиці по боротьбі із коронавірусом &ndash; Олександрівська лікарня &ndash; продовжує приймати хворих. Тим часом в столиці задіюють ще одну лікарню &ndash; №9
10 Перший форпост столиці по боротьбі із коронавірусом – Олександрівська лікарня – продовжує приймати хворих. Тим часом в столиці задіюють ще одну лікарню – №9
334 медики заразилися COVID-19 в Україні, повідомив міністр охорони здоров&rsquo;я Максим Степанов в ефірі телеканалу &laquo;Інтер&raquo;. &laquo;Справді, у нас із 2 203 захворювань на сьогодні 334 медичних працівників. Ми щодня займаємося тим, щоб максимально забезпечувати засобами індивідуального захисту. Щодня прилітають літаки з десятками, сотнями тисяч і респіраторів, і костюмами біозахисту, окулярами &ndash; все це одразу постачається до лікарень&raquo;, &ndash; розповів Степанов.
11 334 медики заразилися COVID-19 в Україні, повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов в ефірі телеканалу «Інтер».
«Справді, у нас із 2 203 захворювань на сьогодні 334 медичних працівників. Ми щодня займаємося тим, щоб максимально забезпечувати засобами індивідуального захисту. Щодня прилітають літаки з десятками, сотнями тисяч і респіраторів, і костюмами біозахисту, окулярами – все це одразу постачається до лікарень», – розповів Степанов.
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Тим часом українці святкують Вербну неділю. Попри те, що частина лідерів українських церков закликала вірян не приходити на богослужіння, все ж дехто прийшов під церкву&nbsp;
13 Тим часом українці святкують Вербну неділю. Попри те, що частина лідерів українських церков закликала вірян не приходити на богослужіння, все ж дехто прийшов під церкву 
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У храмі тримають безпечну дистанцію не менше двох метрів, зайти можна тільки у масці
15 У храмі тримають безпечну дистанцію не менше двох метрів, зайти можна тільки у масці
Карантин триватиме до кінця квітня. Й не виключено, що його продовжать і у травні. Весна мине...
16 Карантин триватиме до кінця квітня. Й не виключено, що його продовжать і у травні. Весна мине...
Володимирська гірка пустує
17 Володимирська гірка пустує

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