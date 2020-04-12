Уже місяць, як в Україні запроваджено карантин. У столиці та регіонах діють обмеження, що запобігають швидкому поширенню епідемії коронавірусної хвороби COVID-19.
На ранок 12 квітня в Україні діагностували 2 777 випадків захворювання,
89 пацієнтів одужали, 83 – померли.
Медики запевняють, що Україна ще не досягла піку епідемії. Через побоювання різкого сплеску коронавірусної інфекції та через Великодні свята влада на місцях запроваджує нові обмеження.
Як виглядає Київ в умовах карантину та як живуть кияни – пропонуємо побачити через об'єктив фотокамери фотографа Радіо Свобода Сергія Нужненка.
Україна прожила місяць в умовах карантину: як виглядає Київ (фоторепортаж)
Уже місяць, як в Україні запроваджено карантин. У столиці та регіонах діють обмеження, що запобігають швидкому поширенню епідемії коронавірусної хвороби COVID-19.
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