Щоб підбадьорити сусідів під час карантину запорізький шоумен і ведучий Василь Бушаров влаштував тижневий кіномарафон, під час якого показує комедії. Подивитися їх люди можуть не виходячи з дому, адже екраном стала стіна сусідньої багатоповерхівки. Бушаров каже, що надихнули його на це італійці, які співають на балконах, щоб підтримати один одного під час епідемії. Ініціатор кінопоказу обіцяє і надалі по можливості під час карантину продовжувати кінопоказ.