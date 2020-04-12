Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
12 квітня 2020, Київ 23:26
Відео

Стіна багатоповерхівки – замість екрану: у Запоріжжі влаштували тижневий марафон кінокомедій (відео)

Стіна багатоповерхівки – замість екрану: у Запоріжжі влаштували тижневий марафон кінокомедій (відео)
Embed
Стіна багатоповерхівки – замість екрану: у Запоріжжі влаштували тижневий марафон кінокомедій (відео)

No media source currently available

0:00 0:02:56 0:00
ЗАВАНТАЖИТИ

Щоб підбадьорити сусідів під час карантину запорізький шоумен і ведучий Василь Бушаров влаштував тижневий кіномарафон, під час якого показує комедії. Подивитися їх люди можуть не виходячи з дому, адже екраном стала стіна сусідньої багатоповерхівки. Бушаров каже, що надихнули його на це італійці, які співають на балконах, щоб підтримати один одного під час епідемії. Ініціатор кінопоказу обіцяє і надалі по можливості під час карантину продовжувати кінопоказ.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

Нагору
XS
SM
MD
LG