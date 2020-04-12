Чи зменшило розведення обстріли, як каже президент Зеленський?

11 квітня Володимир Зеленський відвідав передові позиції Збройних сил України в зоні ООС. Перебуваючи на ділянці розведення №3 «Петрівське», президент України заявив, що розведення сил допомогло зменшити кількість обстрілів. Проте, якщо він мав на увазі обстріли в цілому в зоні ООС, то це твердження не відповідає звітам, які надають ОБСЄ та штаб ООС. Можливо, президент мав на увазі обстріли саме на ділянках розведення, але площа кожної з них – лише близько 2 кілометрів квадратних. Тут ми проаналізуємо загальну ситуацію по фронту до та після розведення сил і тенденцію перших трьох місяців 2020 року: як змінюється інтенсивність обстрілів?

(Дати розведень: у Станиці Луганській – 30 червня; біля Золотого-4 – 2 листопада, біля Богданівки – 11 листопада 2019 року)

За вісім днів квітня 2020 року російські гібридні сили 95 разів обстріляли українських солдатів. Рівно рік тому угруповання «ЛДНР» дозволяло собі накрити українські позиції 78 разів. Це за щоденними даними штабу ООС.

«Радий, що розведення сил допомогло зменшити обстріли. Ми бачимо результат. Військові бачать результат. Ми працюємо над тим, щоб узгодити нові ділянки та щоб на землі Донбасу запанував мир», – зазначив Володимир Зеленський під час відвідування ділянки розведення №3 «Петрівське».

Про позитивні зміни через розведення Володимир Зеленський заявив ще 19 січня в інтерв’ю The Times of Israel.



«Я бачу прогрес, тому що кількість обстрілів значно скоротилося. Але вони ще присутні», – запевнив Володимир Зеленський.

Штаб ООС підраховує обстріли за власною методикою: це не кількість боєприпасів, випущених по території, а кількість випадків відкриття вогню. Тобто протягом одного обстрілу може поцілити по українській стороні один, а можуть – десятки снарядів. Менше з тим, ця методика є постійною і дозволяє порівнювати дані штабу за різні роки.

ОБСЄ рахує порушення перемир’я інакше. Місія підраховує кількість випущених снарядів та відкритих черг. Тому їхні дані неможливо порівняти з даним штабу, але так само можна порівнювати між собою за різні періоди.

У звітах ОБСЄ за січень 2020 року про тенденції до зменшення обстрілів в зоні ООС не вказано. Навпаки, ОБСЄ зазначає, що кількість порушень збільшується. Так, 15 січня 2020 року на Донбасі було зафіксовано 140 вибухів, 16 січня 2020 – 490.

Уже 20 січня, а це після виходу інтерв'ю Володимира Зеленського, міністр закордонних справ Вадим Пристайко зазначив про зростання обстрілів.

«Що стосується Мінського процесу і збільшення обстрілів, ми звісно стурбовані цим. Ми обговорювали це з новим діючим головою ОБСЄ, що це означає – спроби зриву процесу чи співпадіння багатьох факторів, які призвели до зростання обстрілів», – заявив Пристайко

Не змінилася на краще ситуація і в лютому. Наприклад, 18 лютого СММ зафіксувала спалах порушень режиму припинення вогню в Луганській області, більшість із яких (переважно вибухи) у районах уздовж лінії зіткнення між Попасною, Первомайськом, Муратовим і Кримським, включаючи Золоте, Гірське та ділянку розведення в районі Золотого. Загалом 18 лютого було зафіксовано понад 2500 вибухів. Цей бій під Новотошківським, Оріховим, Кримським та Хутором Вільним на Луганщині є найгарячішою ситуацією на фронті за більш ніж два роки на думку експертів.

Президент Володимир Зеленський назвав це загострення на Донбасі «спробою зірвати мирний процес».

Попри це в Офісі президента продовжують казати про нові точки розведення.

За даними штабу ООС (Радіо Донбас.Реалії підсумовує усю інформацію з щоденних звітів штабу за 2020 рік), у березні 2020 року бойовики обстріляли українські позиції 294 рази, що на 80 більше, ніж рік тому. Загалом з 1 січня до 8 квітня 2020 угруповання «ЛДНР» накривало українські позиції 883 рази. При чому щомісяця збільшуючи кількість (вся інформація за даними щоденних звітів ООС): січень – 229, лютий – 265, березень – 294. У 2019 році за цей же період (три місяці та 8 днів квітня) – 775. Тобто на 108 разів менше.

Березень також видався антирекордним у 2020 році за кількістю потерпілих мирних жителів. В період з 1 по 31 березня на Донеччині зафіксовано дві смерті серед цивільного населення, а також 17 поранених. «Управління верховного комісара ООН з прав людини зафіксувало 19 випадків загибелі або поранення цивільних осіб, пов'язаних із конфліктом..., що на 280 відсотків більше, ніж у лютому 2020. Це також більше, ніж втрати серед цивільних осіб за січень та лютий 2020 разом узяті, і найвища кількість місячних втрат із вересня 2019 року», – відзначили в ООН.

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