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13 квітня 2020, Київ 09:22
Новини | Коронавірус

У МОЗ показали динаміку поширення коронавірусу по регіонах

Найменшу кількість випадків зафіксовано в Миколаївській (2), Луганській (3) і Чернігівській (9) областях

Станом на 12 квітня найбільш стрімке поширення коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано у Чернівецькій області (432 випадки) і в Києві (416 випадків), повідомляє Міністерство охорони здоров’я України.

«Ці регіони є лідерами з кількості випадків COVID-19 з самого початку епідемії. На третьому місці – Івано-Франківська область (291 випадок). Найменшу кількість випадків зафіксовано в Миколаївській (2), Луганській (3) і Чернігівській (9) областях. Найдовше зараження були відсутні саме у Миколаївській області», – повідомили у МОЗ.

Як київські лікарні приймають пацієнтів із підозрою на COVID-19 – фоторепортаж
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В Україні за останню добу зафіксували 266 нових випадків коронавірусу, повідомило вранці 12 квітня Міністерство охорони здоров’я.

За даними станом ранок на 12 квітня, на території країни виявили 2 777 випадків COVID-19. 89 пацієнтів одужали, 83 – померли.

Перші два випадки коронавірусної хвороби виявили на Миколаївщині. Тепер COVID-19 діагностований у всіх регіонах України.

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