Андреа Бочеллі дав концерт у порожньому Міланському соборі

Італійський тенор Андреа Бочеллі 12 квітня, коли більшість християн відзначають Великдень, дав концерт у порожньому Міланському соборі Дуомо в той час, як люди у всьому світі змушені залишатися вдома через пандемію коронавірусу.

Бочеллі виступав у супроводі органу. Виступ транслювали наживо.

Співакові надали ексклюзивний доступ до зачиненого через пандемію собору.

За словами Бочеллі, його концерт «Музика заради надії» мав на меті послати «любов, зцілення і надію» Італії, що найбільше в Європі потерпає від коронавірусу.