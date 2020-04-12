Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
12 квітня 2020, Київ 23:23
Новини | Коронавірус

Андреа Бочеллі дав концерт у порожньому Міланському соборі

Співакові надали ексклюзивний доступ до зачиненого через пандемію собору

Італійський тенор Андреа Бочеллі 12 квітня, коли більшість християн відзначають Великдень, дав концерт у порожньому Міланському соборі Дуомо в той час, як люди у всьому світі змушені залишатися вдома через пандемію коронавірусу.

Бочеллі виступав у супроводі органу. Виступ транслювали наживо.

Співакові надали ексклюзивний доступ до зачиненого через пандемію собору.

За словами Бочеллі, його концерт «Музика заради надії» мав на меті послати «любов, зцілення і надію» Італії, що найбільше в Європі потерпає від коронавірусу.

Фрески у масках: як протидія коронавірусу надихає на графіті художників у всьому світі
ФОТОГАЛЕРЕЯ:

Фрески у масках: як протидія коронавірусу надихає на графіті художників у всьому світі

Глобальне поширення коронавірусу і боротьба з ним надихає художників графіті

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG