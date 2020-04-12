Італія повідомила про найменшу кількість смертей від коронавірусу за понад 3 тижні

В Італії, що найбільше з країн Європи потерпіла від епідемії коронавірусу, за добу помер 431 пацієнт з коронавірусною хворобою COVID-19, це найменше число за понад три тижні, від 19 березня.

Загальна кількість померлих в Італії сягнула 19899, повідомило Агентство цивільного захисту країни. Більше померлих лише у США.

Також зростає кількість тих, хто не потребує перебування у відділенні інтенсивної терапії, і загалом навантаження на лікарні зменшується, повідомив керівник служби цивільного захисту Анжело Борреллі.