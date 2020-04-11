У США кількість померлих від коронавірусної інфекції перевищила 20 тисяч

США стали першою у світі країною, де число загиблих від коронавірусної інфекції перевищило 20 тисяч. Як повідомляє The New York Times, станом на день 11 квітня зафіксовано 20 тисяч 229 смертей від COVID-19.

Упродовж попередньої доби у США через цю хворобу померли 2 тисячі 57 людей. Сполучені Штати перевершили показники Італії, де вечері 11 квітня оприлюднені дані про 19 тисяч 468 померлих.

Смертність у Сполучених Штатах на душу населення залишається нижчою, ніж в Італії. На сьогодні в Італії померли 32 людини на 100 тисяч населення, у США кількість смертей становить шість на 100 тисяч.

Найбільша кількість смертей у США зафіксована у місті Нью-Йорк – 6 тисяч 367.