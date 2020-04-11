В Італії число загиблих від COVID-19 наближається до 20 тисяч

Влада Італії повідомила 11 квітня, що за останню добу в країні від нового коронавірусу померли 619 людей, це стало найгіршим показником за останні п’ять днів.

Загальне число померлих від COVID-19 сягнуло 19 тисяч 468, Італія знову вийшла на перше місце за числом жертв, випередивши США (в Сполучених Штатах статистика за 11 квітня ще продовжує надходити). Останні повідомлення зі США містять дані про 18 тисяч 860 смертей від коронавірусної інфекції (за зведеннями університету Джонса Гопкінса).

Рекордним за останні сім днів стало в Італії і число нових заражень – 4 тисячі 692. За весь час епідемії число заражених в Італії сягнуло понад 152 тисячі. За цим показником Італію випереджають Іспанія (майже 162 тисячі) та США (понад 514 тисяч).