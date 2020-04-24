У Британії почали випробувати на добровольцях вакцину від коронавірусу

У Великій Британії фахівці з Оксфордського університету почали випробувати на добровольцях вакцину від коронавірусу.

У клінічних випробування братимуть участь понад тисячу людей з різних міст країни. Двом добровольцям вже зробили ін’єкції: одному – вакцину від коронавірусу, іншому – від менінгіту.

Головна мета вчених – зібрати інформацію про безпеку препарату і забезпечити імунітет від COVID-19.

Вакцина створена на основі вірусу шимпанзе з додаванням частини генетичного коду коронавірусу нового типу. Дослідники вважають, що результати тестів стануть відомі протягом півроку.

Раніше міністр охорони здоров’я Сполученого королівства Метт Генкок заявив про початок випробувань. Він наголосив, що уряд «кидає все» на розробку вакцини.

Як сказав Генкок, дві провідні команди дослідників в Імперському коледжі Лондона та Оксфордському університеті загалом отримають 42,5 мільйона фунтів (понад 1,4 мільярда гривень) на підтримку клінічних випробувань.

Пошуком вакцини від COVID-19 займаються десятки лабораторій по всьому світу. Днями про початок тестування на добровольцях заявила Німеччина.

За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, у світі зараз розробляють близько 70 вакцин. Про перші випробування препаратів на людях заявляли також США і Китай. На думку фахівців, для масового застосування вакцини від коронавірусу буде готова не раніше початку 2021 року.