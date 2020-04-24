В Україні будуть проводити масове тестування на імунітет до коронавірусу – МОЗ

В Україні можуть запустити масове тестування населення на наявність антитіл до нового коронавірусу, повідомив заступник міністра охорони здоров’я Віктор Ляшко.

«Зараз тестуються методи ІФА для визначення наявності імунітету до коронавірусної хвороби. Я думаю, що найближчим часом буде масове тестування вже населення саме на наявність антитіл. Сьогодні це тестується в США, Німеччині. Україна може стати п’ятою країною в світі, яка проводитиме таке тестування», – сказав Ляшко в ефірі телеканалу «1+1» ввечері 23 квітня.

За його словами, таке тестування дасть змогу виявити, чи хворіла людина на коронавірусне захворювання COVID-19 і чи має вона імунітет. При цьому Ляшко додав, що точних даних щодо того, скільки діє такий імунітет наразі немає. За попередніми даними, цей період складає близько трьох місяців.

Заступник міністра уточнив, що ці тести в Україні наразі проходять випробування, і після їх завершення МОЗ зможе видати мільйон таких тестів на добу.

За даними МОЗ, в Україні станом на ранок 24 квітня коронавірусне захворювання COVID-19 виявили у 7 647 людей. Протягом минулої доби виявлено 477 нових випадків захворювання. При цьому одужала вже 601 людина, померли – 193.