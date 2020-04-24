Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
24 квітня 2020, Київ 10:25
Новини | Коронавірус

В Україні від COVID-19 одужали понад 600 людей – МОЗ

Протягом минулої доби виявлено 477 нових випадків захворювання

В Україні станом на ранок 24 квітня коронавірусне захворювання COVID-19 виявили у 7 647 людей. Про це повідомили у Центрі громадського здоров’я Міністерства охорони України.

Протягом минулої доби виявлено 477 нових випадків захворювання.

При цьому одужала вже 601 людина, померли – 193.

Усього в Україні досліджено 77 752 зразки на нову коронавірусну інфекцію методом ПЛР.

Найбільше випадків інфікування виявили у Києві (1 122) та Чернівецькій області (1 199), найменше – у Чернігівській області (19).

Як зазначається, серед померлих переважають люди віком від 50-ти років (85%).

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG