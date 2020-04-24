У світі від коронавірусу померли понад 190 тисяч людей

Станом на ранок 24 квітня у світі від коронавірусу померли 190 788 людей. Про це свідчать дані Університету імені Джонса Хопкінса.

Захворіли на COVID-19 понад 2,7 мільйона людей, одужали більше, ніж 4,6 мільйона.

В Україні, за даними МОЗ станом на ранок 23 квітня, коронавірус виявили у 7 170 людей. Померли від гострого респіраторного захворювання 187 людей, одужали – 504.

Новий коронавірус SARS-CoV-2, раніше відомий як 2019-nCoV, виявили у Китаї наприкінці минулого року. Він спричиняє захворювання COVID-19. У деяких випадках перебіг хвороби легкий, в інших – із симптомами застуди і грипу, зокрема з високою температурою і кашлем. Це може перерости в пневмонію, що може стати смертельною. Більшість хворих видужує; помирають переважно люди з ослабленою імунною системою, зокрема літні.