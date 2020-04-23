Коронавірус «смертельніший, ніж кажуть цифри» – NYT

За підрахунками газети The New York Times, в світову статистику щодо смертності від коронавірусу, можливо, не внесено кілька десятків тисяч людей. Такі дані з’явились після аналізу данних сметності з 11 країн, значно охоплених епідемією COVID-19.

За даними американської газети, в 11 країнах дані щодо смертності,які вона досліджувала, недораховано серед померлих від коронавірусу 28 тисяч людей. І це лише в 11 країнах, а не в цілому по світу, де такі цифри можуть бути вищими.

За останній місяць, власне, коли припадає пік коронавірусу, набагато більше померло людей аніж в попередні роки.

Загальні дані щодо смертності включають як тих, хто помер від COVID-19, так і від інших хвороб, включно з тими, кого не змогли прийняти на лікування переповнені шпиталі.

Наприклад, в Парижі щодня помирало у понад два рази більше людей, аніж у порівнянні з попереднім, «докоронавірусним» часом.

В Нью-Йорку ця цифра нині в чотири рази перевищує звичні показники смертності.

Дані щодо смертності в розпалі пандемії не є досконалими

«Звичайно, дані щодо смертності в розпалі пандемії не є досконалими. Різниця між офіційними даними щодо смертності і загальним зростанням кількості смертей найімовірніше відображає обмежену кількість тестувань на вірус, аніж навмисний недорахунок», – пише The New York Times.

Станом на четвер, 23 квітня, за даними американського Університету Джонса Гопкінса, у світі більше 2,6 мільйона людей заразились коронавірусом, а понад 180 000 померли від нього за офіційними даними.

Все, що повідомляється в конкретний день, буде великим применшенням

Але, як пише The New York Times, загальні цифри вищої смертності проливають більше світла на пандемію коронавірусу, бо більшість країн дають лише дані про смертність від COVID-19 про тих, хто помер в шпиталях.

«Все, що повідомляється в конкретний день, буде великим применшенням», – каже газеті демограф Інституту Макса Планка в Німеччині Тім Ріфф.

В багатьох європейських країнах останні дані свідчать, що кількість померлих була від 20 до 30 відсотків вищою, аніж зазвичай.

«Це означає на десятки тисяч більше смертей», – зазначає часопис.

Серед причин занижених даних щодо смертності називають:

включати треба й тих, хто помирає не лише в шпиталях, але й, наприклад, у будинках для літніх людей;

деякі країни, як Італія, проводять тести на коронавірус майже всім померлим, а Німеччина, відома низькою смертністю від COVID-19, цього не робила, вважаючи померлими від коронавірус тих, хто мав позитивний тест до смерті;

якщо хтось мав важку хворобу, а потім заразився коронавірусом, то причиною смерті можуть назвати не вірус, а саме важку чи хронічну хворобу.

Отже, детальніше про те, чому дані про смертність можуть бути меншими в багатьох країнах.

Як писало Радіо Свобода, в Італії, наприклад, до переліку жертв зараховують і тих, хто помер лише з діагнозом COVID-19, і тих, кому вірус ускладнив попередню патологічну ситуацію та призвів до смерті. Йдеться про спільне число мертвих «від» коронавірусу , і «з» коронавірусом.

А в Німеччині, Франції, Китаї та Південній Кореї медики реєструють мертвих виключно «від» вірусу, тому, мовляв, і число значно менше. До слова, вчені наголошують, що поки не встановлено, чи новий вірус є першопричиною смерті, чи це «вірус-опортуніст», який ускладнює загальний патологічний стан пацієнта і сприяє смерті.

Як писало видання «Європейська правда», німці не роблять посмертні тести у тих, хто помер від «простудних ускладнень» (хоча, насправді, зі значною імовірністю через COVID-19).

Натомість італійці роблять їх майже завжди, і помітна частка зростання смертності під час пікового загострення пандемії ґрунтується саме на цих тестах. До слова, навіть італійці за такого підходу враховують не всі смерті: так, майже непоміченою лишається шалена смертність у «домах відпочинку», де доживають свій час старі та хворі.

В деяких країнах, як-от у Бельгії чи Франції, влада зараз докладає зусиль для включення смертності від COVID-19 поза шпиталями до загальної статистики жертв нового коронавірусу.

Як писало Радіо Свобода, також виникає питання щодо того, як рахують випадки, наприклад, якщо людина мала рак, але вмерла під час зараження на коронавірус: це смерть від онкології чи все ж таки від вірусу? Під час епідемій лікарі частіше пов’язують більшість смертей з вірусом, але далеко не в усіх випадках.

А Британське бюро національної статистики зараховує всі випадки смерті, як такі, що сталися від COVID-19, тобто де коронавірус згадується у свідоцтві про смерть, незалежно від того, чи були проведені тести, чи це була це лише підозра на вірус.

В Україні трохи підросла останнім часом смертність від цукрового діабету, але чи пов’язане це з коронавірусом, який, в разі зараження людини, послабляє її імунітет?

В статистику летальних випадків коронавірусної хвороби потрапляють всі випадки, де ми діагностували коронавірус

В Україні, де назагал коронавірус вразив 7 170 людей (з 187 летальними випадками), як каже головний санітарний лікар Віктор Ляшко, не всі смерті хворих коронавірусом українців викликані саме COVID-19.

«Якщо говорити про летальні випадки, потрібно відзначити, що сьогодні в статистику летальних випадків коронавірусної хвороби потрапляють всі випадки, де ми діагностували коронавірус», – зазначив він.

Назагал же, як кажуть експерти, зараз все ще важко давати точні дані і по конкретних країнах, і по світі в цілому чи брати вже оприлюднені дані як остаточні.

«В наступні пару місяців буде можливим мати більш чіткішу картину», – каже газеті The New York Times демограф, який працює в ООН, Патрік Герланд.