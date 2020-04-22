Коронавірус у Білорусі: офіційна статистика занижена у 5-7 разів – лікар

22 квітня Міністерство охорони здоров'я Білорусі опублікувало на своєму телеграм-каналі статистику щодо розповсюдження COVID–19 у цій країні.

За даними міністерства, вранці 22 квітня в Білорусі:

загалом зафіксовано 7281 випадок зараження людини новим коронавірусом із початку епідемії;

померли 58 хворих на коронавірусну інфекцію, які, за даними міністерства, мали «низку хронічних захворювань»;

поправилися та виписані 769 пацієнтів (плюс 192 за день);

із початку епідемії проведено 114 955 коронавірусних тестів: у 25 державних та приватних установах за день провели 6410 тестів, що на чотириста більше, ніж минулого дня.

Інфографіка Білоруської служби Радіо Свобода:

Напередодні, 21 квітня, місія Всесвітньої організації охорони здоров’я оприлюднила результати дослідження ситуації в Білорусі, закликала до проведення додаткових заходів дистанційної освіти, ліквідації масових заходів та переходу на дистанційну освіту.

Того ж дня Олександр Лукашенко зробив низку заяв про ситуацію з епідемією коронавірусу в Білорусі:

Журналіст із Білоруської служби Радіо Свобода ​поспілкувався на умовах анонімності з лікарем реанімаційного відділення однієї з лікарень Мінська. Ім’я та точне місце роботи лікаря є у розпорядженні редакції. Нижче наводимо скорочений варіант цієї розмови.

Вся лікарня заповнена хворими на пневмонію

– Яка ситуація в реанімації, де ви працюєте?

– У нас трохи більше ніж 20 ліжок для реанімації. Іноді є вакансії. Пацієнти постійно надходять, ми мовби на межі можливостей, але два-три ліжка сьогодні, коли я виходив із роботи, були вільними.

– Чи всі хворі на коронавірус?

– Так. «Ковідні» пацієнти почали надходити до нас наприкінці березня. Але як тільки діагноз COVID-19 був підтверджений, їх доставили до лікарень, які вже були призначені для таких пацієнтів. Але з минулого тижня всі «позитивні» залишаються з нами. Тож зараз ми вже наповнюємось, як лікарня COVID–19.

Майже всі відділення заповнені пневмонією. Зараз пацієнтів сортують між відділеннями. До одних передають тих, у кого коронавірусна пневмонія, а до інших – нез’ясовані випадки.

Наскільки точна діагностика

– Чи є у вас випадки некоронавірусної пневмонії?

– Так. Ми бачимо запалення легенів, бачимо клініку та подібні симптоми, але мазки приходять негативні. Ми беремо нові й нові мазки, і всі вони негативні й негативні. Хоча з усіх інших прикмет пацієнт повинен бути позитивним.

– Чи означає це, що полімерна ланцюгова реакція (ПЛР) не є точним аналізом?

– Так, із мазком із носа це 60% упевненості, від ротової порожнини – від 30%. Найточніший – аналіз мокротиння і забор, вимитий із бронхів, там буде близько 90% упевненості.

«У лікарні є випадки зараження між медсестрами та лікарями»

– Чи є випадки коронавірусу в персоналу?

– Так, є випадки. Молодший персонал хворий, лікарі хворі. Діагнози підтверджуються. Але серйозних пацієнтів серед персоналу немає.

Однак я не знаю точно, тому що тих працівників, які були виявлені раніше, перевели до інших клінік, які на той час були призначені для пацієнтів із COVID-19.

– А ті, хто нещодавно захворів?

– 15 квітня міністр видав наказ про те, що пневмонію, легкі випадки коронарної пневмонії та просто позитивні випадки з COVID-19 слід лікувати амбулаторно, за умови, що вони можуть самостійно ізолюватися вдома. Зараз за ними спостерігають і лікують у поліклініках.

Тих, хто перебував у лікарнях просто як контакти, вже виписали додому. Тепер стаціонарно лікуватимуть лише важку пневмонію, а також пацієнтів із середнім та важким перебігом COVID-19

Інфографіка Білоруської служби Радіо Свобода:

Що таке білоруський протокол лікування коронавірусу

– Раніше було офіційно оголошено, що Білорусь має власні протоколи лікування коронавірусу…

– Як відомо, у світі не знайдено жодного ліку від COVID-19, масштабних досліджень не проводили. Тому всі терапії все ще експериментальні. Вся терапія зводиться до симптоматичного лікування. Як ми лікуємо і ГРВІ. Для пневмонії – це антибактеріальна терапія, підтримка киснем, інфузія. Але специфічного лікування немає.

– Отже, ви використовуєте кисневу терапію?

– Так, це основне лікування для тих, хто перебуває на реанімації. Якщо це не допомагає, людину переводять на ШВЛ (штучна вентиляція легень).

Як лікується коронавірус у домашніх умовах

– Ті, хто лікується вдома, отримують лікування, як при ГРВІ?

– Так. Але розумієте, існує безліч безсимптомних COVID-19 або легких форм, на кшталт легкої застуди. Ці люди майже не потребують лікування.

– Які закономірності перебігу цього захворювання, за спостереженнями реаніматора?

– Практично всі пацієнти нашої реанімації мають вік 55–65 років. Майже всі важкі пацієнти мають зайву вагу або страждають від ожиріння.

Масштаби епідемії на місцевому рівні

– Яким ви бачите сучасні масштаби епідемії в Білорусі?

– Ми послуговуємося тими ж самими даними, які оголошують офіційно. З іншого боку, якщо хтось має дані, які відрізняються від офіційних, то видавати їх заборонено. Але мої колеги та я вважаємо, що офіційна статистика пацієнтів дуже занижена, десь у п’ять-шість разів. Додайте сюди безсимптомних пацієнтів, які переносять захворювання на ногах і продовжують поширювати вірус, заражати інших.

Тож інфікованих набагато більше, а офіційні дані – це ті, хто вже пішов до лікарні. Але це моя суб’єктивна думка.

Лише в нашій лікарні з кінця березня було виявлено понад 350 підтверджених пацієнтів. Це лише одна невелика лікарня. У Мінську має бути близько 5 000. У загальнодержавному масштабі – ще більше.

Якщо порівнювати дані Міністерства охорони здоров’я Білорусі за 22 квітня, коли загалом зафіксували 7281 випадок зараження коронавірусом, із попереднім днем – різниця складе 558 нових випадків зараження та 3 нові випадки смерті у цій країні з початку епідемії – відтак померло 58 хворих на коронавірусну інфекцію, які, за даними міністерства, мали «низку хронічних захворювань».

Не повідомляється про кількість хворих у важкому або критичному стані, а також про кількість відправлених додому хворих на амбулаторне лікування.

Незважаючи на наведені вище суперечливі заяви білоруського президента, хворих на коронавірус виявили навіть у його оточенні. У хокейній команді, в якій грає сам президент і його син Микола, діагностували коронавірусну інфекцію в хокеїста Дмитра Мелешка. З ним Олександр Лукашенко грав у хокей на місцевому чемпіонаті 11 квітня.

Прессекретар президента Білорусі Наталія Ейсмонт, повідомляючи про це, наголосила, що недавніх контактів із главою держави в хокеїста не було.

Торкаючись того, чи здавав тест на коронавірус сам президент Білорусі, Ейсмонт сказала, що зараз у цьому немає необхідності. «Президент не був і не буде йти в ізоляцію, «віддаленку» й тому подібне», – додала вона.

На запитання про самопочуття глави держави, прессекретар відповіла: «Не дочекаєтеся! Як підтвердження (гарного самопочуття Лукашенка – ред.) – дивіться на робочі будні президента, зокрема, репортажі білоруського телебачення із сьогоднішніх відвідин підприємства в Бобруйську».

Що ж до планів хокейної команди – речниця Лукашенка повідомила, що ніяких «додаткових заходів для гравців команди президента не робили й робити не будуть. Після відпустки команда приступить до тренувань, про що вас поінформуємо», – зазначила Ейсмонт, відповідаючи на запитання про необхідність у даній ситуації вжити заходів для недопущення зараження інших гравців хокейної команди президента Білорусі.

Відео Білоруської служби Радіо Свобода: