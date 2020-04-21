Коронавірус у Білорусі. Чому Лукашенко діє всупереч решті світу?

Президент Білорусі Олександр Лукашенко 21 квітня відвідав бобруйське підприємство «Слов'янка». Там він висловив упевненість, що глобальна економіка «повернеться до роботи протягом місяця» і вкотре заперечив, що від коронавірусу хтось помирає в Білорусі.​

«Європа почала відкриватися»

«Незважаючи на смертність по 400-600 людей на день, Європа почала одужувати», – цитує «БелТА» слова президента Білорусі Олександра Лукашенка. – Я впевнений, що протягом місяця світова економіка, особливо у наших сусідів, запрацює. У тому числі і в Росії. Вони вже розуміють, куди вскочили. Усі розуміють у світі».

У найбільших європейських країнах за останні дні зафіксовано приблизно по 400-600 смертей від COVID-19 на добу. Вірус поширюється, але суттєво сповільнюється. У багатьох країнах кількість «активних випадків» збільшується, але їхнє зростання припинилося в Іспанії, Італії, Німеччині та деяких інших країнах.

У Білорусі кількість «активних випадків» продовжує зростати, в останні дні щодня, за даними Центру досліджень при Університеті Джонса Гопкінса, налічується близько 500 нових випадків і кілька випадків смерті.

Європейські гроші – на «модернізацію» охорони здоров’я

За словами Олександра Лукашенка, Європа допоможе Білорусі фінансово, гроші підуть не лише на боротьбу з коронавірусом, але й на «модернізацію системи охорони здоров'я».

«Нам дуже сильно підставить плече Європа, особливо міжнародні банки та фонди – саме для охорони здоров'я, – сказав він. – Я хочу, щоб ми, користуючись моментом, побачили слабкі місця в нашій охороні здоров'я і підтягнули її».

За словами Лукашенка, «найважливіше – ми маємо підтягнути інфекційки». Інфекційні лікарні в Білорусі, за його словами, «врятували, зберегли», і якби їх не було, «у нас було б те, що вони мають сьогодні у Західній Європі».

«Усі хочуть вкусити Лукашенка»

Ми більш-менш виявилися готовими до цієї зарази і не тільки до неї

«Цей коронавірус зараз став політикою, – повторив Лукашенко свою, вже звичну, тезу. – Усі шукають, за що б укусити Лукашенка, Білорусь – вони вибилися з ладу. Тож не треба дивуватися. Все це тому, що ми зберегли систему і привели її в порядок. І так сталося, що ми більш-менш виявилися готовими до цієї зарази і не тільки до неї».

Лукашенко продовжує говорити, що від коронавірусу ніхто не помирає, хоча смерть від COVID-19 визнана і в світі, і в Білорусі. Від коронавірусу вмирають, у тому числі, й ті люди, які в іншому випадку вижили б, незважаючи на свої хронічні захворювання.

«Наді мною в світі всі жартують, особливо в Росії (як ніби більше нема про що говорити, всі стали великими) – ось, Лукашенко каже, що в Білорусі від коронавірусу ніхто не помер, – зауважив білоруський президент. – Ще раз повторюю: від коронавірусу навіть у вас у Могильовській області ніхто не помер. Усі вмирають від хронічних хвороб, а будь-який вірус же б'є по слабких, у кого імунітету немає. Ось, що я мав на увазі».

«Я, мабуть, беру на себе зайву відповідальність»

Лукашенко відповів на критику тих, хто дорікав йому за те, що він переклав відповідальність на батьків за відсутність карантину в навчальних закладах та за відновлення занять у школі після перерви.

Поклади я на себе відповідальність, не поклади, ви ж все одно з мене спитаєте. Така практика у нас уже в країні: хто винен, не винен – це президент

«Я спостерігаю реакцію людей. Люди різні, – каже він. – Деякі так звані опозиціонери почали пописувати в окремих там бандитських телеграм-каналах, жовтій пресі: ось, Лукашенко «переклав відповідальність» на батьків. Слухайте, ну дикість повна.​ Я, напевно, беру на себе зайву відповідальність. Я на себе весь цей вантаж поклав. Хоча багато хто говорить, ось, президентські вибори... Та не треба попереду коня бігти! Я ж президент поки, я за це відповідаю. Поклади я на себе відповідальність, не поклади, ви ж все одно з мене спитаєте. Така практика у нас уже в країні: хто винен, не винен – це президент. Тому я займаюся цими питаннями. Я чесно і прямо сказав, що я категорично проти продовження канікул. Вивчили думки, хочуть на тиждень продовжити. Гаразд, я продовжив, але сказав, що категорично проти».

Психологія чи жага влади? Чому Лукашенко діє проти земної кулі

Більшість експертів, які намагаються проаналізувати своєрідну позицію білоруського керівництва щодо коронавірусу, пояснюють це переважно економічними причинами. Мовляв, це такий собі прагматичний, утилітарний підхід.

Однак чим далі розгортаються події, «тим більше стає очевидним, що економіка тут на десятому місці», зазначає у своєму блозі політичний оглядач Білоруської служби Радіо Свобода Валерій Карбалевич.

«Позиція Лукашенка все більше набуває характеру виклику, демонстрації, зневаги до проблеми, яка хвилює весь світ. Зрештою, який стосунок до економіки має парад, суботник чи футбол?» – зауважує Карбалевич.

Багато хто з експертів також припускає, що зі зростанням кількості заражених і померлих Лукашенко буде змушений вживати більш суворих заходів проти поширення вірусу. Однак насправді все навпаки, вважає оглядач.

Для прикладу, автор наводить наказ про відновлення занять у школах. Логіка такого рішення, за його словами, дуже вражає. Канікули продовжили 3 квітня, коли в країні коронавірусом була заражена 351 особа. 17 квітня, коли Лукашенко наказав відновити заняття, їх було 4779.

Не менш дивною Карбалевич називає позицію Лукашенка щодо відвідування храмів. 13 квітня він застеріг керівництво Білоруської православної церкви (БПЦ), яка є екзархатом Московського патріархату, від закликів до людей не відвідувати церкву до Великодня. Але голова БПЦ митрополит Павло не послухався його, закликав вірян залишатися вдома і не відвідувати храми та поховання в Радівниці.

Це дуже не сподобалося Лукашенкові, пише автор блогу. 19 квітня, перебуваючи у храмі Смолевицького району, Лукашенко заявив: «Я не вітаю тих, хто закрив дорогу до храму. Я не вітаю таку політику». Можливо, він мав на увазі не лише Павла, але й Путіна, припускає Карбалевич і робить висновок: «Ось чому тут ми маємо справу з чимось екзистенційним, психологічним».

«Перш за все, Лукашенко був центром уваги засобів масової інформації у світі. Цього вже давно не було. І без цього йому сумно. Багато країн транслюють матчі чемпіонату Білорусі з футболу. Усі основні ЗМІ нагадають про парад 9 травня. Тому що він буде єдиним у світі. Кілька місяців слави, навіть якщо це слава Герострата» – пише автор.

До того ж, Лукашенко не вперше проводить політику, що суперечить світовим тенденціям, звертає увагу Валерій Карбалевич: у 90-х роках Білорусь не пішла слідом за іншими постсоціалістичними країнами шляхом до ринкових реформ та демократії. Була обрана альтернатива (так звана білоруська «соціальна модель»), якою Лукашенко все ще дуже пишається.

Тут дуже багато психології. Психотипу Лукашенка характерні конфліктність, погана адаптація до домінуючих соціальних норм. Можливо, в цій ситуації ми маємо справу з жадобою влади, яка добігла свого логічного кінця

«Це бажання йти в ногу з нашими сусідами має не лише політичне підґрунтя. Тут дуже багато психології. Психотипу Лукашенка характерні конфліктність, погана адаптація до домінуючих соціальних норм, – вважає автор блогу. – Нарешті, найголовніше. Можливо, в цій ситуації ми маємо справу з жадобою влади, яка добігла свого логічного кінця».

Валерій Карбалевич наводить цитату свого колеги – політичного аналітика Радіо Свобода Юрія Дракохруста, котрий якось висловив думку, що з точки зору Лукашенка реальна влада – це влада над життям та смертю його підданих.

Із точки зору Лукашенка реальна влада – це влада над життям та смертю його підданих

«Тому білоруський лідер настільки вперто тримається за збереження смертної кари в його країні. Але такий вирок у Білорусі виносять лише кільком людям на рік. А ось від коронавірусу в Білорусі вмирають десятки, а незабаром, імовірно, рахунок піде на сотні. – пише Валерій Карбалевич. – І саме від Лукашенка, від його рішень залежить збільшити чи зменшити це трагічне число. Ось він, апофеоз влади, її кульмінація, найвище блаженство».

Автор блогу «цілком припускає», що подібні висновки не повністю усвідомлюються на раціональному рівні – «можливо, ми маємо справу з підсвідомими імпульсами, які виникають на рівні інтуїції. Вся трагедія полягає в тому, що здоров'я і життя багатьох білорусів сильно залежать від цих поривів» – пише білоруський оглядач.

За даними Центру системних досліджень при Університеті Джонса Гопкінса, 21 квітня в Білорусі зафіксовано 6264 випадки COVID-19, 51 людина померла. 514 – вилікувалися. В Україні, яка стоїть одразу після Білорусі в інтерактивній мапі, що показує розповсюдження коронавірусу COVID-19 у світі за даними університету Джонса Гопкінса, ВООЗ та Worldometers.info, станом на 21 квітня 6126 заражених, 161 людина померла, 367 видужали.

Матеріал побудований на основі публікацій Білоруської служби Радіо Свобода і білоруських офіційних сайтів