ВООЗ закликає владу Білорусі запровадити карантин через коронавірус

Всесвітня організація охорони здоров’я закликала білоруський уряд запровадити обмежувальні заходи, щоб забезпечити дистанціювання громадян і сповільнити поширення коронавірусної інфекції COVID-19 у світі, повідомляє білоруська служба Радіо Свобода.

Такі рекомендації зробили 21 квітня експерти ВООЗ, які відвідали Білорусь раніше в квітні, щоб оцінити дії місцевої влади для протидії пандемії. За заявою експертної групи, кількість хворих на коронавірусну хворобу в цій країні «стрімко росте».

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На противагу європейським країнам, які запровадили суворі обмеження для стримання епідемії, Білорусь не закривала свої кордони, не зупиняла роботу заводів, магазинів, закладів харчування та освіти. Масові заходи також не заборонені, а церкви відправляли богослужіння на Великдень 19 квітня в звичайному режимі.

Водночас Міністерство охорони здоров’я Білорусі рекомендувало громадянам обмежити свої соціальні контакти.

ВООЗ, тим часом, радить Мінську відкласти «масові зібрання», в тому числі релігійні, спортивні та культурні заходи, а також запровадити карантин для осіб, що контактували з хворими на COVID-19, а також тих, у кого є підозра на зараження.

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Також організація радить владі Білорусі надати громадянам можливість для дистанційної роботи та навчання, зупинити роботу не критичних підприємств і обмежити «пересування без граничної необхідності, особливо для груп ризику».

Станом на 21 квітня в Білорусі налічується 6 723 хворих, 55 з них померли.

Попри дедалі більший спалах коронавірусної хвороби, авторитарний президент Білорусі Олександр Лукашенко нехтує рекомендаціями ВООЗ з протидії пандемії, називаючи їх «масовим психозом».