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21 квітня 2020, Київ 09:08
Новини | Міжнародні

США назвали свого першого за 10 років посла у Білорусі

Джулі Фішер має стати послом США у Білорусі

США назвали свого першого за понад 10 років посла у Білорусі. Про призначення Джулі Фішер 20 квітня оголосив президент Сполучених Штатів Дональд Трамп.

Джулі Фішер раніше обіймала посали у НАТО, а також була дипломатом в Україні, Грузії та Росії.

Призначення Фішер ще повинен схвалити Сенат. Коли це відбудеться, наразі невідомо, оскільки засідання не проводять через пандемію коронавірусу.

США відкликали свого посла в Мінську у 2008 році, коли білоруський президент Олександр Лукашенко наказав скоротити кількість дипломатів США в країні.

Відносини між країнами погіршилися після введення Вашингтоном санкцій за порушення прав людини та політичні репресії під час президентських виборів у Білорусі у 2006 році.

США і Білорусь вперше оголосили про плани обміну послами у вересні 2019 року, коли високопоставлений чиновник Держдепартаменту Девід Хейл зустрівся з Лукашенком у Мінську.

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