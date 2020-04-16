Білорусь: жіночий чемпіонат з футболу відклали через можливі контакти гравчинь з хворими на COVID-19

Федерація футболу Білорусі відклала початок жіночого чемпіонату через контакти кількох гравчинь з можливими хворими на COVID-19.

«Відповідно до рішення уряду, такі особи повинні перебувати в ізоляції з 8 квітня», – мовиться у повідомленні федерації.

Чемпіонат мав початися 16 квітня.

Водночас триває чемпіонат серед чоловічих команд: 16-18 квітня будуть зіграні матчі п’ятого туру. Протягом вихідних почнуться змагання у першій та другій лігах, у боротьбу вступлять майже чотири десятки команд.

Напередодні Федерація хокею Білорусі заявила про дострокове припинення зборів національної команди в умовах епідеміологічної ситуації, спричиненої поширенням коронавірусної інфекції. Раніше Міжнародна федерація хокею на льоду скасувала цьогорічний Кубок світу у Швейцарії. При цьому білоруська хокейна ліга змагань не припиняла, чемпіонат закінчився за графіком.

Республіканський аматорський турнір, в якому бере участь і традиційно виграє команда президента на чолі з Олександром Лукашенком, також дограли до кінця.

За даними Університету Джонса Гопкінса, у Білорусі підтверджено понад 3700 випадків захворювання на COVID-19, померли 36 людей.