Білорусь, на відміну від інших європейських країн, наразі не запроваджувала обмежень у спробі стримати поширення коронавірусу. Кордони країни залишаються відкритими, заводи, магазини, заклади харчування та освіти працюють у звичному режимі, уболівальникам можуть і далі відвідувати спортивні заходи. 21 квітня Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) закликала уряд Білорусі вжити заходів щодо фізичного дистанціювання між людьми. Станом на 23 квітня було зареєстровано 8022 випадки захворювання на COVID-19, 60 людей померли, але деякі білоруські лікарі вважають, що реальні цифри можуть бути в чотири-п’ять разів більшими.



