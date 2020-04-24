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24 квітня 2020, Київ 08:54
Фотогалереї

Коронавірус у Білорусі. Влада Лукашенка й досі не запровадила карантину – фоторепортаж

Білорусь, на відміну від інших європейських країн, наразі не запроваджувала обмежень у спробі стримати поширення коронавірусу. Кордони країни залишаються відкритими, заводи, магазини, заклади харчування та освіти працюють у звичному режимі, уболівальникам можуть і далі відвідувати спортивні заходи. 21 квітня Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) закликала уряд Білорусі вжити заходів щодо фізичного дистанціювання між людьми. Станом на 23 квітня було зареєстровано 8022 випадки захворювання на COVID-19, 60 людей померли, але деякі білоруські лікарі вважають, що реальні цифри можуть бути в чотири-п’ять разів більшими.

Прихильники Комуністичної партії в Мінську поклали квіти до пам&rsquo;ятника засновнику Радянського Союзу Володимиру Леніну з нагоди відзначення 150-річчя від дня його народження 22 квітня
1 Прихильники Комуністичної партії в Мінську поклали квіти до пам’ятника засновнику Радянського Союзу Володимиру Леніну з нагоди відзначення 150-річчя від дня його народження 22 квітня
Деякі люди носять захисні маски, користуються громадським транспортом. ВООЗ заявила, що кількість зареєстрованих випадків коронавірусу в Білорусі &laquo;швидко зростає&raquo;. Станом на 23 квітня було зареєстровано 8022 випадки захворювання на COVID-19, 60 людей померло, але деякі білоруські лікарі вважають, що реальні цифри можуть бути в чотири-п&rsquo;ять разів більшими
2 Деякі люди носять захисні маски, користуються громадським транспортом. ВООЗ заявила, що кількість зареєстрованих випадків коронавірусу в Білорусі «швидко зростає». Станом на 23 квітня було зареєстровано 8022 випадки захворювання на COVID-19, 60 людей померло, але деякі білоруські лікарі вважають, що реальні цифри можуть бути в чотири-п’ять разів більшими
Молоді люди в Мінську проходять повз знак із зображенням коронавірусу і написом: &laquo;Ми переможемо!&raquo;
3 Молоді люди в Мінську проходять повз знак із зображенням коронавірусу і написом: «Ми переможемо!»
Жінки гуляють у центрі Мінську 20 квітня
4 Жінки гуляють у центрі Мінську 20 квітня
Президент Білорусі Олександр Лукашенко та його молодший син Микола відвідали церкву під час православного Великодня 19 квітня. Олександр Лукашенко висміяв глобальні проблеми через COVID-19, назвавши це &laquo;масовим психозом&raquo;, і сказав, що не було ніякої необхідності суворих заходів, щоб уповільнити поширення вірусу
5 Президент Білорусі Олександр Лукашенко та його молодший син Микола відвідали церкву під час православного Великодня 19 квітня. Олександр Лукашенко висміяв глобальні проблеми через COVID-19, назвавши це «масовим психозом», і сказав, що не було ніякої необхідності суворих заходів, щоб уповільнити поширення вірусу
Під час пасхального богослужіння у столиці Білорусі, Мінську, 19 квітня
6 Під час пасхального богослужіння у столиці Білорусі, Мінську, 19 квітня
Футбольний матч між &laquo;Вітебськом&raquo; та брестським &laquo;Динамо&raquo; відбувся 18 квітня. Білорусь &ndash; єдина країна в Європі, в якій все ще грають у футбол в умовах пандемії, але все більша кількість вболівальників бойкотують матчі ліги, бо бояться заразитися коронавірусом
7 Футбольний матч між «Вітебськом» та брестським «Динамо» відбувся 18 квітня. Білорусь – єдина країна в Європі, в якій все ще грають у футбол в умовах пандемії, але все більша кількість вболівальників бойкотують матчі ліги, бо бояться заразитися коронавірусом
Вболівальники без захисних масок для обличчя вболівають за команду господарів на вітебському футбольному стадіоні, 18 квітня
8 Вболівальники без захисних масок для обличчя вболівають за команду господарів на вітебському футбольному стадіоні, 18 квітня
Парафіяни зібралися біля храму в Мінську напередодні Великодня, 18 квітня
9 Парафіяни зібралися біля храму в Мінську напередодні Великодня, 18 квітня
Білоруські спортсмени Євген Федорінчик і Дмитро Філіппов під час чемпіонату Білорусі з тайського боксу в&nbsp; Мінську, 17 квітня
10 Білоруські спортсмени Євген Федорінчик і Дмитро Філіппов під час чемпіонату Білорусі з тайського боксу в  Мінську, 17 квітня
16 квітня, Мінськ. Білоруська почесна варта проводить тренування до Дня перемоги. На тлі пандемії армія продовжує готуватися до 9 травня, щоб відзначити 75-у річницю закінчення Другої світової війни у Європі
11 16 квітня, Мінськ. Білоруська почесна варта проводить тренування до Дня перемоги. На тлі пандемії армія продовжує готуватися до 9 травня, щоб відзначити 75-у річницю закінчення Другої світової війни у Європі

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