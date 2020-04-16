Як успішно боротися з коронавірусом: приклади Тайваню, Німеччини й інших

Кожна держава бореться з пандемією коронавірусного захворювання COVID-19 по-різному, але на загальному тлі деякі з них особливо вирізняються успіхами у стримуванні інфекції. Наприклад, Тайвань привертає увагу відсутністю нових випадків заражень, Німеччина – відносно низьким рівнем смертності, а Ісландія – «агресивним» тестуванням на вірус.

Тайвань: жодних нових випадків

Раннє і швидке реагування

Центр координації

Доступна медицина

Роль технологій

14 квітня Тайвань заявив, що більш ніж місяць не має нових випадків коронавірусного захворювання. За весь час епідемії там зареєстрували 395 інфікованих і 6 загиблих. Населення острова – майже 24 мільйони.

І все це – зовсім поруч із материковим Китаєм. Приклад Тайваню швидко назвали успішним для інших і «одним із найкращих у світі».

Причиною успіху острова називають ранні й ефективні превентивні методи. Поки більшість держав світу чекали на «прихід» і загострення пандемії, Тайвань уже 31 грудня 2019 року – як тільки-но дізнався про ситуацію в материковому Китаї – запровадив перевірки для приїжджих із Уханю, тодішнього світового епіцентру коронавірусу.

У січні Тайвань направив у материковий Китай групу дослідників для пошуку фактів. До кінця січня в Тайбеї створили спеціалізований управлінський центр для кращого стримування епідемії. Він координував прикордонний контроль, карантини, ресурси, виявлення неправдивої інформації й формулювання економічної політики. 26 січня Тайвань став першим, що заборонив рейси з Уханю.

Важливим нюансом називають і те, що люди на Тайвані можуть собі дозволити медичні послуги – система медичного страхування там охоплює 99% населення, і там звертаються до лікаря не вагаючись.

Вирішальну роль відіграв добрий обмін інформацією, кажуть оглядачі. Наприклад, як і в більшості азійських держав, це перш за все технології. Інфіковані тримали зв’язок із відповідними органами через мобільні застосунки. У телевізорі годинами крутили інформаційні ролики про вірус – як він передається і що треба робити. В багатьох громадських місцях перевіряли температуру.

Повернення нової хвилі там не виключають, так само як і не вважають, що заходи протидії гарантовано залишили проблему коронавірусу позаду. І тим не менш, на сьогодні Тайвань називають одним із найуспішніших прикладів стримування COVID-19.

Німеччина: «аномально» низька смертність

Якість медицини

Активне тестування

Низький вік інфікованих

Німеччина – одна з найбільш уражених коронавірусом держав у світі. За кількістю офіційно виявлених інфікованих вона на четвертому місці – 134 753 людей в цій державі захворіли, 3 804 – померли. Коефіцієнт смертності на цей час – 2,8%.

Якщо порівняти Німеччину з «сусідами» у списку уражених держав, можна побачити, що це відносно низький показник. Скажімо, у Франції, за офіційними даними, на 134 582 інфікованих 17 188 смертей – тобто смертність перевищує 12%.

Смертність у Німеччині оглядачі ще в березні назвали «аномально» низькою. Серед можливих причин – низький середній вік заражених, який менший за 46 років, на відміну від Італії, де середній вік вік заражених – 63 роки.

Німці, як стверджують експерти, також проводять дуже велику кількість тестувань і таким чином виявляють і тих, хто переносить інфекцію, не маючи при цьому симптомів, і одразу їх ізолюють. Цю тактику широко визнають ефективною для будь-якої країни.

Не останню роль у нижчих показниках смертності відіграє якість німецької медичної системи, погоджуються експерти. За деякими даними, в Німеччині було близько 29,2 ліжка для інтенсивної терапії на 100 000 осіб, що більше ніж удвічі перевищує число в 12,5 ліжок в Італії. Під час спалаху в Італії критично не вистачало ні місць, ні техніки, ні персоналу.

Вкрай важливу роль у порятунку життів відіграє і наявність медичного обладнання, такого, як апарати штучної вентиляції легень, від яких залежить життя людей у критичному стані. На початку епідемії в Італії апаратів штучної вентиляції легень, за даними Міністерства надзвичайних ситуацій країни, було близько 5 тисяч. У Німеччині, для порівняння, їх було 10 тисяч, і вони замовили ще 25 тисяч, які поставлятимуть протягом року.

Південна Корея: акцент на технології

Відстеження інфікованих

Раннє реагування

Поширене тестування

«Південна Корея пропонує урок найкращих практик» – із таким заголовком виходить стаття у виданні Foreign Affairs – не єдина у цьому дусі серед західних ЗМІ.

У цій державі широко використали інформаційні технології. Коли пасажири прилітають у міжнародний аеропорт столиці, їм не лише вимірюють температуру, але й просять завантажити застосунок для самодіагностики від Міністерства охорони здоров’я.

Люди повинні використовувати його щодня, щоб повідомляти про будь-які симптоми COVID-19. Пересування інфікованих відстежують, повідомляючи іншим про місце їхнього перебування, мовиться у статті.

Якби таке суворе стеження зробили у США, людям би це точно не сподобалося, припускають автори, – адже це суперечить західним принципам охорони приватності.

Станом на 16 квітня Південна Корея має 10 613 інфікованих, 229 померлих. Перші випадки там виявили 20 січня і довго не зволікали, перш ніж почати виробляти тести. 23 лютого в країні запровадили надзвичайний стан.

У США і Південній Кореї одночасно виявили перші випадки захворювання. І при цьому США на цей день, на відміну від Південної Кореї, мають 639 664 інфікованих і понад 30 000 померлих.

У Південній Кореї також роблять велику кількість тестів на вірус. Тестові набори, здатні виявляти результати за шість годин, щодня проводили більш ніж на 20 000 осіб.

Там навіть створили мережу державних і приватних лабораторій, а також десятки мобільних центрів, де люди з симптомами можуть перевірити наявність інфікування.

Такий підхід пов’язують із вивченням Кореєю уроків минулого. Під час спалаху близькосхідного респіраторного синдрому (MERS) у 2015 році саме в цій країні була найбільша кількість хворих після Саудівської Аравії. Тож тут мали певний досвід реагування, зауважують оглядачі.

Ісландія – лідер тестувань

«Агресивне» тестування

На думку більшості оглядачів, Ісландія найкраще впоралася з завданням тестування населення на коронавірус на душу населення. Країна провела тестування понад 36 000 людей, що становить 10 відсотків її населення.

«Це робить Ісландію світовим лідером тестування на душу населення – у 10 разів більше, ніж Південна Корея, яка здобула дуже високу оцінку в усьому світі за те, що швидко діяла у тестуванні своїх людей на поширення вірусу», – пише медіакомпанія France 24.

Таке «агресивне» тестування в Ісландії, очевидно, допомогло уповільнити поширення вірусу, дозволяючи органам охорони здоров’я виявляти безсимптомних людей, які при цьому є розповсюджувачами вірусу.

«Ісландія подала зразковий приклад того, як вправитися з пандемією, що насувається», – мовиться у статті.

Безсимптомні інфіковані становлять особливий виклик, адже ці люди самі можуть не відчувати жодних проявів хвороби і при цьому передавати вірус іншим людям.

Станом на 16 квітня в Ісландії було зареєстровано 1727 інфікованих і 8 смертей.