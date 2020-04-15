Єврокомісія пропонує план скасування обмежень у зв’язку з COVID-19

Виконавчий орган Європейського cоюзу пропонує стратегію виходу країн-членів із режиму пов’язаних із коронавірусною інфекцією обмежень та відновлення нормальної діяльності.

План, оприлюднений Єврокомісією 15 квітня, пропонує спільні критерії для всієї Європи, але вони не є обов’язковими для країн-членів. Кожна країна ЄС може самостійно вирішити, як і коли виходити з режиму обмежень.

На думку комісії, 27 держав ЄС повинні відповідати трьом вимогам, серед яких зменшення поширення вірусу впродовж тривалого періоду та достатня кількість лікарняних ліжок та місць у палатах інтенсивної терапії. Комісія зазначила, що ефективне виявлення хвороби через масове проведення теств також є визначальним.

Деякі країни-члени, зокрема, Австрія та сильно вражена COVID-19 Іспанія, вже почали скасовувати деякі обмеження. Німечина 15 квітня оголосила про відновлення роботи шкіл із травня, в частини непродовольчих магазинів – уже із завтрашнього дня.