Німеччина розпочала вихід із карантину

Канцлер Німеччини Анґела Меркель 15 квітня повідомила про план виходу країни з режиму ізоляції, викликаного пандемією коронавірусної інфекції.

Непродовольчі магазини площею до 800 квадратних метрів можуть відновити роботу негайно за умови дотримання необхідних санітарних заходів.

Школи поступово відкриватимуться з 4 травня: спочатку уроки поновляться у випускних класах, згодом у середніх і молодших. Масові заходи в Німеччині будуть заборонені щонайменше до кінця літа.

Влада відстежуватиме ситуацію і щодва тижні в разі необхідності коригуватиме стратегію.

Раніше Радіо Свобода повідомляло про плани Німецького футбольного союзу поновити змагання в першій і другій бундеслігах із травня.

Німеччина є однією з найбільш постраждалих від коронавірусної інфекції держав. Там офіційно підтверджені майже 133 тисячі випадків. Померли від хвороби близько 3,5 тисяч людей, це в кілька разів менше, ніж в Іспанії, Італії або Франції при порівнянній кількості інфікованих.