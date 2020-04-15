Повернення самопроголошеного цілителя радянської епохи на тлі пандемії COVID-19

Минулого тижня росіяни певного віку побачили знайоме обличчя, яке повернулося на їхні екрани. Анатолій Кашпіровський, самопроголошений цілитель, заворожував телевізійну аудиторію, у той час, коли три десятиліття тому розпадався Радянський Союз. Тепер він повернувся як вісімдесятирічна зірка ютубу, пропонуючи розраду на тлі поширення коронавірусу.

І деякі прийняли його пропозицію, вочевидь, сприяючи відродженню кар'єри Кашпіровського, який став майже забутим символом часів, сповнених відчаю.

Майже 250 тисяч глядачів переглянули відео «Оздоровчий сеанс», опубліковане 9 квітня на каналі Кашпіровського в ютубі. Він нерухомо сидить на тлі бежевих шпалер та просить глядачів заплющити свої очі руками – те, що зазвичай не рекомендують робити, поки вирує пандемія.

«Найближчими днями, – каже він наприкінці годинного монологу, – будуть надходити коментарі від людей, які були вилікувані».

80-річний Кашпіровський став знаменитістю в Радянському Союзі завдяки серії телевізійних сеансів, які почали транслювати у 1989 році – за два роки до того, як країна припинила своє існування. Пильно дивлячись на глядачів, які сиділи вдома – деякі з них були збиті з пантелику, – він говорив про зцілення хворих та країни, яка постраждала від наслідків економічного спаду.

На піку своєї популярності на початку 1990-х, Кашпіровський подорожував країною, збираючи переповнені зали людей, і, згідно з опитуваннями, поступався популярністю лише президентові Росії Борису Єльцину.

В останні дні існування Радянського Союзу і в перші роки після його розпаду, мільйони людей, які шукали сенс серед хаосу змін та гострих економічних проблем, зверталися за допомогою до таких людей як Кашпіровський, які ще декілька років до цього могли опинитися в психіатричній лікарні, але тепер зайняли чільне місце у прайм-таймі телебачення.

Кашпіровський був таким не один. Сотні тисяч людей спостерігали за тим, як його головний суперник Алан Чумак змахував руками в «цілющому» ритуалі у своєму ранковому ефірі на телебаченні. Глядачі ставили пляшки з водою та тюбики з кремом перед своїми телевізорами, щоб «зарядити» їх енергією Чумака. Як стверджував сам містик, щоб зцілити хвороби достатньо випити цю воду або намазати на шкіру крем.

Найвідоміший фокус Кашпіровського відбувся у березні 1989 року. Він з'явився через відеозв'язок з України на екрані в операційній тбіліської лікарні, щоб провести хірургічне втручання жінці, якій була протипоказана анестезія під час відкритої операції черевної порожнини.

«Тепер кожен, хто спостерігав за мною, може піти до стоматолога та вирвати зуб, – сказав він потім глядачам. – Не буде ніякої болі».

Пацієнтка Леся Єршова сказала в інтерв'ю через декілька місяців, що вона відчувала «страшенний біль» протягом всієї операції, коли робили 40-сантиметровий розріз, і що вона співпрацювала лише тому, що не хотіла підводити Кашпіровського. Вона погодилася відмовитися від анестезії, тому що Кашпіровський їй пообіцяв зробити її стрункішою та брати її на свої шоу в усьому світі як приклад своєї цілющої сили, сказала вона виданню «Літературна Газета». Він не виконав свою обіцянку, додала вона.

Кашпіровського, який розповідає про свої надприродні сили, з часом стали порівнювати з цілителем XX століття Григорієм Распутіним, який вплинув на сім'ю царя Миколи II. Распутіна звинувачували у тому, що він втручався в державні справи, сприяв поразці Росії у війні у 1917 році та зрештою падінню монархії. Подейкують, що Распутін полегшував біль хворого гемофілією сина царя, просто розмовляючи з ним.

Колишній важкоатлет та професійний психолог Кашпіровський перестав бути у центрі уваги з 1990-х років. У 2009 році, коли Росія досі потерпала від наслідків глобальної фінансової кризи, він спробував влаштувати своєрідне повернення, запустивши телешоу, присвячене «паранормальним розслідуванням». Але в країні не бракувало подібних пропозиції, наприклад шоу «Битва екстрасенсів» записував вже 20-й сезон, тож Кашпіровський зник з екранів.

У 2010 році, незабаром після того, як Кашпіровський заявив про своє повернення, він запустив свій канал у ютубі. Тоді на запит Радіо Свобода надати коментар Кашпіровський не відповів. З того часу він публікує відео з шоу в різних країнах, де зустрічається з місцевими жителями та представниками російських еміграційних спільнот, які платять йому гроші з надією на зцілення. Відео публікують з такими назвами як «Миттєве зцілення від спинномозкової грижі» та «Порятунок від болю».

На відео, яке опублікували у серпні минулого року, чоловік похилого віку із сильно зігнутим хребтом підійматися на сцену в казахстанському місті Тараз, щоб зустрітися з Кашпіровським, а потім зникає за лаштунками. Через декілька хвилин він вибігає на сцену, розмахуючи руками під схвальні оплески публіки.

Пандемія коронавірусу, вочевидь, привернула нову хвилю уваги до Кашпіровського. Хвороба поширилася в Росії, де кількість підтверджених випадків різко збільшилася за останні дні, і 13 квітня президент Володимир Путін заявив, що ситуація «погіршується».

Офіційно кількість підтверджених випадків досягла 24 тисяч, 198 людей померли, але експерти підозрюють, що реальні цифри, ймовірно, вищі.

Кількість переглядів на каналі Кашпіровського у ютубі за останні кілька тижнів значно збільшилася також: його монолог з 25 березня з назвою «Коронавірус. Про плюси та мінуси» зібрав майже півмільйона переглядів.

Поки він говорить під час свого «оздоровчого сеансу» 9 квітня, текстовий чат зображає коментарі глядачів.



«Мій дзвін у вухах повністю зник», – написала одна жінка. Інший глядач повідомив, що хронічний біль у шиї пройшов протягом трьох хвилин. «Я вірив у тебе з 1989 року», – написав тертій, хоча незрозуміло, це було сказано серйозно чи жартома.

Через 53 хвилини Кашпіровський переконує довірливих глядачів, що його звернення «захистить» їх.

«Наша зустріч, звичайно, викликає вибух у вашій імунній системі, який захистить вас», – сказав він. «Я бажаю цього усією душою».