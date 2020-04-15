Депутат Новинський повідомив, який результат його тесту на коронавірус

Народний депутат Вадим Новинський (позафракційний, член «Опозиційного блоку») повідомив про результат свого тесту на коронавірус. Як написав він у фейсбуці, він здійснив цей тест відповідно до вимоги МОЗ про перевірку контактів людей, у яких виявили COVID-19.

«Після здавання аналізів тест на коронавірус дав позитивний результат», – заявив депутат, зазначивши, що вирішив оголосити про це сам.

За словами Новинського, його стан у нормі, ніяких симптомів він не відчуває, температура нормальна, комп’ютерна томографія легень не виявила відхилень.

«До повторного тестування лікарі поки обережні у висновках і прогнозах, але порадили кілька днів пробути у стаціонарі під їхнім наглядом… Незалежно від остаточного підтвердження діагнозу маю намір дотримуватися всіх рекомендацій лікарів і режим ізоляції. Всі, з ким я контактував останнім часом, також пройдуть ретельне дослідження», – додав Новинський.

Вадим Новинський відомий активною підтримкою УПЦ (МП) і частими зустрічами з чільниками цього підрозділу Російської православної церкви в Україні, а також відвідинами Києво-Печерської лаври, яка нині перебуває в користуванні УПЦ (МП) і де днями виявили масовий осередок поширення коронавірусу.

Зокрема, 14 квітня, як повідомляв пресцентр депутата, він зустрічався з главою УПЦ (МП), митрополитом Московського патріархату в Києві Онуфрієм, щоб передати йому медичні маски для парафіян цієї церковної організації, яка має намір всупереч закликам влади провести прилюдні служби Божі з нагоди Великодня.

Раніше вже кілька народних депутатів повідомляли, що в них виявили коронавірус, кілька вже видужали. Але останніми днями нових повідомлень про захворілих депутатів не було.

В Україні станом на ранок 15 квітня зафіксовано 3 764 випадки коронавірусної хвороби COVID-19, із них 108 летальних, 143 пацієнти одужали.