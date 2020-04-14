Митрополит Онуфрій: великодні служби у храмах УПЦ (МП) будуть звершуватися

Великодні служби у храмах Української православної церкви (Московського патріархату) будуть звершуватися, повідомив митрополит Онуфрій.

«Сповіщаю вас, дорогі брати і сестри, що у храмах пасхальні богослужіння будуть звершуватися. Хочу втішити тих, хто через хворобу або з якихось інших причин, залишиться вдома. Ви не будете покинуті. Ви зможете побачити великодню службу по телебаченню. Дякуючи владі, яка пішла нам на зустріч, великодня служба буде транслюватися по телеканалах «Україна» та «Інтер», – сказав митрополит.

За його словами, ті віряни, які прийдуть на богослужіння, стоятимуть і молитимуться на вулиці, «дотримуючись усіх необхідних санітарних норм».

Християни східних обрядів святкуватимуть Великдень 19 квітня. Служби Божі з цього приводу починаються ще звечора 18 квітня.

Глави Православної церкви України та Української греко-католицької церкви закликали вірних на Великдень залишатися вдома і дивитися онлайн-трансляції богослужінь. Паску люди можуть освятити самостійно, використовуючи освячену воду.

Потрапити всередину храмів парафіяни не зможуть, освячуватимуть кошики лише на площі біля церков. Віряни ж мають дотримуватися дистанції, не створюючи натовпу.