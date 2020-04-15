Фіточай і вітамін С проти коронавірусу. Розповідь семінариста про карантин у Києво-Печерській лаврі

Станом на 14 квітня у Києво-Печерській Лаврі виявили 95 хворих на коронавірус. Про це заявив мер Києва Віталій Кличко. Серед хворих є студенти Київської духовної академії і семінарії (КДАіС). Це навчальний заклад УПЦ (МП), розташований на території Києво-Печерської лаври, який готує священників, викладачів богослов’я та церковних вчених.

І хоча навчальні заклади Києва пішли на карантин ще 12 березня, на території Києво-Печерської лаври студенти лишаються і донині. Як пояснили в духовній академії, після оголошення карантину на території лаври залишились ті студенти, котрі співають у хорі та допомагають звершувати богослужіння у храмах на території монастиря. А також ті, хто, з різних причин, не хотіли їхати додому і вирішили залишитись у гуртожитку.

Ректор духовної академії, Сільвестр Стойчев на своїй сторінці у фейсбуці повідомив, що станом на 14 квітня госпіталізовано одного викладача та одного студента Київської духовної семінарії. Інших подробиць про стан здоров’я студентів ректор КДАіСу не повідомив, однак сказав, що він відкритий до спілкування з пресою.

За інформацією джерел Радіо Свобода, мінімум 15 студентів-семінаристів, котрі зараз перебувають на території Києво-Печерської лаври, захворіли на коронавірусну інфекцію.

Журналісти Радіо Свобода поспілкувалися з кількома студентами Київської духовної академії і семінарії. Один з них на анонімних умовах дав розгорнуте інерв’ю. Публікуємо його відповіді майже повністю, за винятком особистої інформації та тих деталей, які можуть на неї вказувати.

– Чому ви не поїхали додому після того, як в країні оголосили каратнит?

Деякі студенти поїхали додому, а деякі залишилися, бо просто через свій послух не хотіли, щоб їх вигнали із семінарії



– Я не поїхав додому у зв'язку із послухом (безоплатна робота – ред.) Мені сказали, щоб я залишився, бо немає кому виконувати послух. Коли вже і я, і деякі студенти просилися, щоб поїхати додому, то нам сказали: «Забирайте документи і можете їхати, і не приїжджати більше. А якщо ви залишаєтеся на послуху, залишайтеся»​. Деякі студенти поїхали додому, а деякі залишилися, бо просто через свій послух не хотіли, щоб їх вигнали із семінарії. Коли вже почали хворіти семінаристи, одному з тих, у якого піднялася температура і виявився COVID-19, сказали, що він може їхати додому, а якщо хоче лишитися то потрібно написати прохання, що він за власним бажанням залишаєшся.

– Хто конкретно примушував вас лишитися і казав, якщо не хочете, то можете забирати документи?

– Це були такі особи, як архімандрит Досифей (благочинний академічного храму КДАіС – ред.) Він там постійно бігав, на всіх кричав, ну і багато таких деяких викладачів було, просто я точно сказати не можу, бо здебільшого це робив тільки архімандрит Досифей.

Нас просто попереселяли в інший корпус. Нічим, можна сказати, і не лікують



У нас є один сирота (серед студентів-семінаристів), у нього виявили коронавірус. Тоді йому сказали: «Йди збирай сумки і їдь додому»​. Але він сказав, що не поїде, бо у нього вдома хвора бабуся і якщо він її заразить, то вона може померти. І зрештою його залишили там, щоб він проходив якесь лікування. Ну, у нас там яке лікування? Нас просто попереселяли у інший корпус. Нічим, можна сказати, і не лікують.

– Скільки там взагалі семінаристів лишилося після того, як навчальний заклад закрили на карантин?

– Точно я вам сказати не можу, Приблизно, чоловік 30, навіть до 40.

– А скільки з них хворіють?

Хворіють приблизно чоловік 15, може більше.

– А який у вас план дій? Що вам говорять?

Було п ’ ять хористів, але двоє вже злягли з хворобою



– Кажуть, лікуйтесь. Перевіряють щодня температуру. Але щоб якісь ліки, чи щось таке, то нам по мінімуму тільки дають.

– А що дають, взагалі?

– Вітамін С, фіточай і може якісь фрукти трішки і все.

– У вас там є якісь лікарі?

– Є отець Феодосій (дипломований лікар – ред.), то він там за цим всім бігає, контролює.

– А які плани на Великдень? Хористи, які там залишилися, вони будуть виходити співати в хорі?

– На даний момент я сказати точно не можу, тому що вже більша половина студентів хворі. У нас було п’ять хористів, але двоє вже злягли з цією хворобою.

– А що ви думаєте про цю всю ситуацію? Як мало вчинити керівництво семінарії?

Коли всі захворіли, їм сказали, щоб писали прохання, що самі захотіли тут залишитися



– Я думаю, що як тільки все це почалося, 13 березня, потрібно було всіх студентів відпустити додому, щоб всі студенти були дома. Просто як починався цей карантин, ще не було хворих. Деякі студенти поїхали і не приїжджають, але їм спочатку почали говорити: «Чому ви не приїжджаєте?»​, почали їм погрожувати, що можуть виключити із семінарії і так далі.

– Так а навіщо приїжджати, якщо занять немає?

– Чергувати у корпусі. Хоча я не розумію зараз навіщо чергувати у корпусі, якщо можна його просто закрити і все.

– Але спочатку була така ідея, щоби лишити тих, хто в хорі, в першу чергу?

– Так, і тих, хто несе послух: на складі, в медпункті, хор, хто водій, і так далі – щоб залишити студентів, які несуть послух, щоб вони там і далі працювали. Але навіть зараз коли всі захворіли, їм сказали, щоб писали прохання, що самі захотіли тут залишитися.

– А це коли вони просили вас таке писати?

– Сьогодні (14 квітня –​ ред). Дехто написав, але не від сьогодні, а з третього квітня. Знаєте, може якщо би знав намісник (митрополит Павло, намісник Києво-Печерської лаври –​ ред.), або блаженнійший (митрополит Онуфрій –​ ред.), то може б нас всіх і розпустили, а це просто наша семінарія, наша контора.

– Може бути таке, що Онуфрій не знає, що відбувається в семінарії?

– Мені здається, що так. Я думаю, що до них просто донесли інформацію, що студенти самі захотіли залишитися і все.

У нас є всі ці маски, антисептики, все є. Але річ в тому, що ми всі постійно контактуємо. Ми всі ходимо в алтарі, на службі, всі спілкуються і через те всі так різко почали хворіти один за одним.

Радіо Свобода звернулося за коментарями до речників УПЦ (МП), священників, про яких згадує у своїй розповіді студент, та до керівництва Київської духовної академії і семінарії.

Речник відділу зовнішніх церковних зв’язків УПЦ (МП) Микола Данилевич повідомив, що не може коментувати цю ситуацію, оскільки він, хоч і викладає в академії, але якихось деталей щодо становища студентів не знає. Разом з тим, Данилевич підтвердив, що архімандрит на ім’я Досифей, про якого згадував студент, в Києво-Печерській лаврі є. Він, також, один з викладачів академії.

Нам також вдалося зателефонувати до священника на ім’я Феодосій. З розповіді студента, це священнослужитель з дипломом лікаря, який зараз опікується хворими семінаристами.

Я – не монах, я одружений в мене сім’я і я повернувся до сім’ї



Феодосій підтвердив що він є лікарем і наразі перебуває у Києво-Печерській лаврі. Утім, більше деталей Феодосій відмовився повідомляти, посилаючись на те, що для цього йому потрібно мати благословення.

Протоієрей та перший проректор КДАіСу, Сергій Ющик розповів, що відколи почався карантин, він у лаврі не був.

«Я лише загально в телефонному режимі запитую у ректора, як здоров’я студентів, а яка ситуація безпосередньо, я не можу сказати. Хоча я знаю, що були хлопці, які не мали куди їхати і залишалися у Лаврі. А так я не маю до студентів доступу. Коли закінчилося навчання, ми всі пішли на карантин. Я – не монах, я одружений в мене сім’я і я повернувся до сім’ї», – розповів Ющик у коментарі Радіо Свобода.

Радіо Свобода надіслало письмовий запит до Київської духовної академії і семінарії, в якому ми попросили прокоментувати вищенаведену інформацію. Ми запитали про наступне:

– Чи відомо щось про тиск, який могли вчиняти окремі викладачі на студентів?

– Скільки саме студентів лишилося на території Києво-Печерської лаври?

– Чи правда, що студенти підписували прохання на те, щоб лишитися у лаврі вже після того, як у них виявили коронавірус?

– Який стан тих студентів, котрі захворіли на коронавірусну інфекцію?

– Який вік цих студентів? Чи є серед них неповнолітні? Чи доносило керівництво КДАіС інформацію про стан семінаристів до їхніх батьків чи опікунів?

У відповідь на наш запит Київська духовна семінарія опублікувала заяву на своїй сторінці у фейсбуці. Серед іншого, там повідомили, що семінаристам не заборонялося полишати гуртожиток на час карантину, що всі хворі особи є повнолітніми і що стосовно тиску, про який анонімно повідомили студенти, буде проведена внутрішня перевірка. Щодо прохання лишитися в Лаврі, які студенти писали 14 квітня, у КДАіСі повідомили: «Саме для того, щоб задокументувати точну кількість студентів, які на даний момент перебувають у гуртожитках, 14 квітня усім їм було запропоновано написати прохання про дозвіл на проживання у гуртожитках, починаючи з 3 квітня (коли закінчився перший термін карантину та було оголошено про його продовження).