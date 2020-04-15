У 2003 році коронавірус, який пізніше назвали SARS, із дуже високим рівнем смертності – тоді загинув кожен десятий інфікований – вийшов за межі Китаю і поширився світом. Через вісім місяців після виявлення вірусу, його вдалося побороти. Радіо Свобода розпитало одного з провідних світових вірусологів, як тоді людство зупинило SARS й чим відрізняється ситуація із новим коронавірусом, що спричинив пандемію у 2020 році?

Ця фотографія зроблена 29 квітня 2003 року. У той час світ зіткнувся із захворюванням, яке могло стати першою в 21 столітті пандемією. SARS виявився новим загадковим коронавірусом, він забрав життя у щонайменше 10% тих, хто ним заразився. Більшість пацієнтів загинули через кисневу недостатність, їхні легені були переповнені рідиною.

SARS виявили наприкінці 2002 року. Коронавірусом, який, як вважається, поширений серед кажанів, заразилася цивета. Від цієї тварини заразилася людина на півдні Китаю. Віруси можуть передаватися від тварин людям через вдихання заражених частинок мокроти тварини, вживання забрудненої екскрементами тварин їжі або так званий обмін біологічними рідинами (наприклад, якщо м'ясник з ранкою на руці працює із тушею зараженої тварини).

Передача вірусу від одного виду іншому – звичайне явище. Однак коронавірус, яким заразився «нульовий пацієнт» у 2002 році, мутував і знайшов можливості з легкістю передаватися від людини до людини. Це загрожувало пандемією.

Коли десятки, а потім сотні людей у Китаї були вражені жахливою новою хворобою, правляча Комуністична партія країни розпочала «чорнобильське приховування» кризи, що розгорталася. Лікарів змусили мовчати, поїздки та подорожі тривали без жодних обмежень і контролю.

21 лютого 2003 року доктор з материкової частини Китаю Лю Цзяньлунь, який в секретних умовах лікував пацієнтів із захворюванням, що дістало в Гуандуні назву «атипова пневмонія», відправився в Гонконг на весілля. Доктор Лю Цзяньлунь оселився у номері на дев'ятому поверсі готелю Metropole. Незабаром у нього підскочила температура. До того, як його забрали в найближчу лікарню із вираженими симптомами захворювання, новим вірусом встигли заразитися кілька туристів, що зупинилися у цьому ж готелі. Лю Цзяньлуня вирвало в коридорі готелю, можливо, блювота стала джерелом зараження. Китайський лікар помер 4 березня. Він зізнався лікарям, що мав справу зі спалахом дивної вірусної інфекції на материку.

Влада зробила спробу оперативно локалізувати спалах, але на той час, коли вони забили на сполох, кілька постояльців, що заразилися, виїхали з готелю, залишили Гонконг і ненавмисно привезли вірус у свої країни.

Літня гостя Metropole 23 лютого виїхала з готелю і полетіла додому в Канаду, де її зустрів син. Менш ніж за три тижні мати з сином померли, а Канада стала однією із гарячих точок на SARS.

Постояльці з В'єтнаму і Сінгапуру, що заразилися в готелі Metropole, повернулися до своїх країн, це викликало нові спалахи атипової пневмонії і призвело до подальшого поширення захворювання. Хоча робилися деякі радикальні заходи стримування поширення інфекції. До червня 2003 року щонайменше 774 людини із тих, хто заразився – померли. Однак, того ж літа 2003 року поширення захворювання припинилося. Чому зупинився SARS?

Радіо Свбода попросило порівняти SARS і COVID-19 професора вірусології Лондонського університету Джона Оксфорда. Оксфорд сказав Радіо Свобода, що той факт, що спалах атипової пневмонії швидко зійшов нанівець у 2003 році (кількість смертей від SARS складає менше 1% від летальних випадків в результаті COVID-19) – багато в чому результат вдалого збігу обставин. Кількість смертей від SARS складає менше 1% від летальних випадків в результаті COVID-19

«Я думаю, що ці два віруси дуже різні, – каже професор Оксфорд. – У цьому відношенні нам дуже пощастило з атиповою пневмонією у 2003 році. Вона не отримала такого поширення, як COVID-19. Країни прийняли суворі заходи щодо стримування інфекції, інфекцію задушили «в зародку», в неї «скінчився пар», – вважає професор.

Чому у такси короткі ноги, а у хортів довгі? Цей вірус – інший

Професор Оксфорд каже, що поки важко зрозуміти, чому коронавірус нового типу, що викликає COVID-19, поширився так швидко. «Чому у такси короткі ноги, а у хортів довгі? Це еволюція. Новий коронавірус поширився швидко, викликавши безліч випадків безсимптомного перебігу хвороби і в деяких випадках летальні випадки. У нього інші характеристики», – каже професор.