Як правило, на площі Пьяцца Навона в Римі яблуку ніде впасти. Туристи товпляться навколо фонтанів, спроектованих Лоренцо Берніні в середині XVII сторіччя, милуються бароковими палаццо, пригощаються аперитивами на терасах кафе і до блиску полірують підошвами бруківку санпьетіріні. Брукове мощення було вперше використано на площі Св.Петра, звідси і назва. Жорсткий карантин через коронавірус, введений в Італії шість тижнів тому, змінив картину. На площі, де ще за часів Стародавнього Риму влаштовувалися видовища, лише зрідка з'являються перехожі, які вигулюють собак, або працівники комунальних служб. За відсутності народу між камінням пробилася зелена травичка, яку скоро можна буде косити. Безлюдно нині і на Пьяцца-дель-Кампо, середньовічній площі в Сієні, яка двічі на рік стає ареною популярних перегонів – Іль Паліо. Поки важко сказати, чи відбудеться ристалище цього року, але поки площа нагадує скоріше пустинне пасовище, ніж іподром. (Відео Reuters)