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19 квітня 2020, Київ 18:58
Фотогалереї
Тварини вільно розгулюють містами, безлюдними через коронавірусний карантин
19 квітня 2020, 17:13
Тварини вільно бігають безлюдними містами по всьому світу після того, як люди були поміщені на карантин в свої будинки, щоб запобігти поширенню коронавірусу
1
Дикий олень мимоволі наслідує обкладинку альбому The Beatles 'Abbey Road на пішохідному переході в Нарі, Японія. Більше 1000 оленів вільно гуляють по стародавній столиці Японії. Незважаючи на занепад туризму в місті, ці дикі тварини прекрасно себе почувають без частувань від туристів, згідно з повідомленям групи захисту оленів
2
Дикий олень блукає по безлюдній вулиці під час оголошеної урядом загальнонаціональної суворої ізоляції в портовому місті Тринкомалі, Шрі-Ланка
3
Корова ходить повз кола, намальовані на дорозі в Ченнаї, Індія. Ці кола використовувалися для підтримки безпечної відстані між людьми
4
Дикий кабан бродить вулицею в місті Хайфа на півночі Ізраїлю
5
Качки перед «Комеді Франсез» (Театр Французької Комедії) на площі Коллет в Парижі під час суворого карантину у Франції, оголошеного для протидії поширенню коронавірусу
6
Лані пасуться на газонах перед будинками в лондонському Гарольд Гілл (Harold Hill)
7
Коза в Лландідно, Уельс
8
Зазвичай павичі обмежуються парками, а зараз вони бродять по вулицях Мадриду, Іспанія
9
Койот стоїть біля дороги поруч з мостом Золоті Ворота в Сан-Франциско, Каліфорнія
Тварини вільно розгулюють містами, безлюдними через коронавірусний карантин
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