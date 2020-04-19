Тварини вільно розгулюють містами, безлюдними через коронавірусний карантин

1 Дикий олень мимоволі наслідує обкладинку альбому The Beatles 'Abbey Road на пішохідному переході в Нарі, Японія. Більше 1000 оленів вільно гуляють по стародавній столиці Японії. Незважаючи на занепад туризму в місті, ці дикі тварини прекрасно себе почувають без частувань від туристів, згідно з повідомленям групи захисту оленів