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19 квітня 2020, Київ 18:58
Фотогалереї

Тварини вільно розгулюють містами, безлюдними через коронавірусний карантин

Тварини вільно бігають безлюдними містами по всьому світу після того, як люди були поміщені на карантин в свої будинки, щоб запобігти поширенню коронавірусу
Дикий олень мимоволі наслідує обкладинку альбому The Beatles &#39;Abbey Road на пішохідному переході в Нарі, Японія. Більше 1000 оленів вільно гуляють по стародавній столиці Японії. Незважаючи на занепад туризму в місті, ці дикі тварини прекрасно себе почувають без частувань від туристів, згідно з повідомленям групи захисту оленів
1 Дикий олень мимоволі наслідує обкладинку альбому The Beatles 'Abbey Road на пішохідному переході в Нарі, Японія. Більше 1000 оленів вільно гуляють по стародавній столиці Японії. Незважаючи на занепад туризму в місті, ці дикі тварини прекрасно себе почувають без частувань від туристів, згідно з повідомленям групи захисту оленів
Дикий олень блукає по безлюдній вулиці під час оголошеної урядом загальнонаціональної суворої ізоляції в портовому місті Тринкомалі, Шрі-Ланка
2 Дикий олень блукає по безлюдній вулиці під час оголошеної урядом загальнонаціональної суворої ізоляції в портовому місті Тринкомалі, Шрі-Ланка
Корова ходить повз кола, намальовані на дорозі в Ченнаї, Індія. Ці кола використовувалися для підтримки безпечної відстані між людьми
3 Корова ходить повз кола, намальовані на дорозі в Ченнаї, Індія. Ці кола використовувалися для підтримки безпечної відстані між людьми
Дикий кабан бродить вулицею в місті Хайфа на півночі Ізраїлю
4 Дикий кабан бродить вулицею в місті Хайфа на півночі Ізраїлю
Качки перед &laquo;Комеді Франсез&raquo; (Театр Французької Комедії) на площі Коллет в Парижі під час суворого карантину у Франції, оголошеного для протидії поширенню коронавірусу
5 Качки перед «Комеді Франсез» (Театр Французької Комедії) на площі Коллет в Парижі під час суворого карантину у Франції, оголошеного для протидії поширенню коронавірусу
Лані пасуться на газонах перед будинками в лондонському Гарольд Гілл (Harold Hill)
6 Лані пасуться на газонах перед будинками в лондонському Гарольд Гілл (Harold Hill)
Коза в Лландідно, Уельс &nbsp;
7 Коза в Лландідно, Уельс
 
Зазвичай павичі обмежуються парками, а зараз вони бродять по вулицях Мадриду, Іспанія
8 Зазвичай павичі обмежуються парками, а зараз вони бродять по вулицях Мадриду, Іспанія
Койот стоїть біля дороги поруч з мостом Золоті Ворота в Сан-Франциско, Каліфорнія
9 Койот стоїть біля дороги поруч з мостом Золоті Ворота в Сан-Франциско, Каліфорнія

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