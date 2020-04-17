«Буревісники» або «Thunderbirds» – аси однойменної пілотажної групи ВПС США, в парадному строю здійснили політ над Лас-Вегасом в штаті Невада на честь всіх, хто веде самовіддану боротьбу з епідемією коронавірусу. «Ми салютуємо працівникам системи охорони здоров'я і екстрених служб, які знаходяться на передньому краї битви з COVID-19, – написали льотчики в Твіттер. У ці важкі часи вони служать прикладом для всієї країни. Для нас велика честь здійснити політ заради них». (Відео Reuters)