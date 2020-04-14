Антарктика залишилася останнім континентом без коронавірусу – відео
Антарктика залишається єдиним континентом на планеті, де поки ще не було зареєстровано жодного випадку зараження новим коронавірусом. І чилійська влада докладає усіх зусиль, щоб ситуація залишалася незмінною. Туристичний сезон тут завершився ще на початку березня, наукова діяльність згорнута, а бази закриті для в'їзду і виїзду. (Відео Reuters)
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