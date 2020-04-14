Антарктика залишилася останнім континентом без коронавірусу

Антарктика залишається єдиним континентом на планеті, де поки ще не було зареєстровано жодного випадку зараження новим коронавірусом. І чилійська влада докладає усіх зусиль, щоб ситуація залишалася незмінною. Туристичний сезон тут завершився ще на початку березня, наукова діяльність згорнута, а бази закриті для в'їзду і виїзду.

Як розповів командувач ВМС країни Алехандро Валенсуела Пенья, з третього березня в антарктичних водах не з'являлося жодного туристичного судна, що дозволило краще контролювати стан справ.

«Ті з нас, хто дотримується режиму самоізоляції і постійно знаходиться на території Антарктики – особливо тут, в затоці Філдес на острові Кінг-Джордж – вжили низку заходів після оголошення пандемії. Зокрема, закрилися іноземні бази, і ми підтримуємо концепцію «ізоляції всередині ізоляції». Зрозуміло, з урахуванням всіх інструкцій від урядів наших країн», – каже Пенья.

Із континенту вже вивезені всі вчені, і зараз проводиться поступова евакуація логістичного персоналу. За словами національного директора Чилійського антарктичного інституту, Марсело Леппе Кортеса, для розташованих тут баз поширення COVID-19 було б воістину руйнівним.

У нас тут немає достатньої кількості лікарняних місць, як у інших країн



«У нас немає достатньої кількості лікарняних місць, як у інших країн. У континентальному Чилі, наприклад, ми можемо протистояти коронавірусу у всіх регіонах, але не тут. Наявність медичного обладнання на базі визначається, в першу чергу, її інфраструктурою. Але є і позитивний момент: якщо інфекція все-таки з'явиться в Антарктиці, контакти між базами настільки рідкісні – через величезні відстані між ними – що можливість поширення вірусу тим, хто ще не знає, що він заражений, вкрай мала», – пояснює він.

В усьому світі число заражених новим типом коронавірусу вже наближається до двох мільйонів, загинули щонайменше 114 тисяч осіб.