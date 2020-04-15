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15 квітня 2020, Київ 21:31
Коронавірус

В Уругваї створили простий у виготовленні апарат штучної вентиляції легень

Марсіо Ларроса (л), Марсело Ларроса (ц) та кардіолог Роберт Канеса демонструють вентилятор, який вони розробили в Монтевідео

Уругвайські фахівці стверджують, що розробили недорогий, простий у виготовленні і такий, що не вимагає патентів, механічний апарат штучної вентиляції легенів. І він міг би допомогти знизити тиск на лікарні, що не справляються із потоком пацієнтів з симптомами коронавірусу.

Уругвайські вчені створили простий у виготовленні апарат штучної вентиляції легенів – відео
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Уругвайські вчені створили простий у виготовленні апарат штучної вентиляції легенів – відео

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Як кажуть винахідники, за їхніми кресленнями – випуск пристрою зможе швидко налагодити будь-яке підприємство або людина – і для цього їм не знадобиться дотримання юридичних формальностей із правовласниками. Матеріали для виготовлення доступні в переважній більшості країн світу, зазначив лікар Рауль Манніс.

«У межах того, що можна зробити тут, в Уругваї, я думаю, що апарат виконує функції, які стануть в нагоді будь-якому лікарю для роботи з пацієнтами в відділеннях інтенсивної терапії. Останні штрихи були зроблені два дні тому, ми намагалися домогтися, щоб тиск в легенях не піднімався занадто високо, і нам це вдалося».

Створений в Уругваї апарат ШВЛ робить те ж саме, що і його професійні аналоги – забезпечує необхідний рівень кисню для пацієнтів, які відчувають серйозні проблеми з диханням.

Марсело Ларроса демонструє використання вентилятора, що працює на двигуні, модельованому після двигуна склоочисника, в Монтевідео
Марсело Ларроса демонструє використання вентилятора, що працює на двигуні, модельованому після двигуна склоочисника, в Монтевідео

Команда інженерів і вчених все ще працює над удосконаленням, але вони вже побудували прототип, який зараз тестується на тваринах.

За матеріалами агенства Reuters

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