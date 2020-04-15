Уругвайські фахівці стверджують, що розробили недорогий, простий у виготовленні і такий, що не вимагає патентів, механічний апарат штучної вентиляції легенів. І він міг би допомогти знизити тиск на лікарні, що не справляються із потоком пацієнтів з симптомами коронавірусу.

Як кажуть винахідники, за їхніми кресленнями – випуск пристрою зможе швидко налагодити будь-яке підприємство або людина – і для цього їм не знадобиться дотримання юридичних формальностей із правовласниками. Матеріали для виготовлення доступні в переважній більшості країн світу, зазначив лікар Рауль Манніс.

«У межах того, що можна зробити тут, в Уругваї, я думаю, що апарат виконує функції, які стануть в нагоді будь-якому лікарю для роботи з пацієнтами в відділеннях інтенсивної терапії. Останні штрихи були зроблені два дні тому, ми намагалися домогтися, щоб тиск в легенях не піднімався занадто високо, і нам це вдалося».

Створений в Уругваї апарат ШВЛ робить те ж саме, що і його професійні аналоги – забезпечує необхідний рівень кисню для пацієнтів, які відчувають серйозні проблеми з диханням.

Команда інженерів і вчених все ще працює над удосконаленням, але вони вже побудували прототип, який зараз тестується на тваринах.

За матеріалами агенства Reuters