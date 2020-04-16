Колиска коронавірусу? Усередині суперечливих «мокрих ринків» Китаю

2 Той же вхід на ринок 11 січня, перш ніж вивіску з назвою ринку над входом завісили.



Величезний «мокрий ринок» в Ухані, центрі китайської провінції Хубей, був зачинений невдовзі після того, як було виявлено, що більшість перших жертв хвороби, тепер відомої як COVID-19, або працювали на цьому ринку, або відвідували його