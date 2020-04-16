Колиска коронавірусу? Усередині суперечливих «мокрих ринків» Китаю

Фотографії відображають реальність ринків, які були пов’язані з кількома серйозними спалахами захворювань і, можливо, стали джерелом нинішньої коронавірусної пандемії. (Увага: деякі фотографії можуть шокувати читачів)
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