Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
16 квітня 2020, Київ 19:11
Коронавірус

Колиска коронавірусу? Усередині суперечливих «мокрих ринків» Китаю

Фотографії відображають реальність ринків, які були пов’язані з кількома серйозними спалахами захворювань і, можливо, стали джерелом нинішньої коронавірусної пандемії. (Увага: деякі фотографії можуть шокувати читачів)
Китайський поліцейський реагує на фотографа, який знімає ринок морепродуктів у закритому на карантин місті Ухань 30 березня. Зверніть увагу на закриту чорним полотном вивіску над входом праворуч
1 Китайський поліцейський реагує на фотографа, який знімає ринок морепродуктів у закритому на карантин місті Ухань 30 березня. Зверніть увагу на закриту чорним полотном вивіску над входом праворуч
Той же вхід на ринок 11 січня, перш ніж вивіску з назвою ринку над входом завісили. Величезний &laquo;мокрий ринок&raquo; в Ухані, центрі китайської провінції Хубей, був зачинений невдовзі після того, як було виявлено, що більшість перших жертв хвороби, тепер відомої як COVID-19, або працювали на цьому ринку, або відвідували його
2 Той же вхід на ринок 11 січня, перш ніж вивіску з назвою ринку над входом завісили.

Величезний «мокрий ринок» в Ухані, центрі китайської провінції Хубей, був зачинений невдовзі після того, як було виявлено, що більшість перших жертв хвороби, тепер відомої як COVID-19, або працювали на цьому ринку, або відвідували його
&laquo;Мокрі ринки&raquo;, такі, як цей у Пекіні, продають свіжі продукти &ndash; рибу, м&rsquo;ясо, овочі. Їх називають &laquo;мокрими&raquo; головно через те, що в кінці дня торгові площі промивають зі шлангів водою і вона лишається на підлогах, так що продавці мусять працювати в гумових чоботях
3 «Мокрі ринки», такі, як цей у Пекіні, продають свіжі продукти – рибу, м’ясо, овочі. Їх називають «мокрими» головно через те, що в кінці дня торгові площі промивають зі шлангів водою і вона лишається на підлогах, так що продавці мусять працювати в гумових чоботях
Більшість &laquo;мокрих ринків&raquo; у Китаї і по всій Азії торгують лише звичайними продуктами &ndash; фруктами й овочами&hellip;
4 Більшість «мокрих ринків» у Китаї і по всій Азії торгують лише звичайними продуктами – фруктами й овочами…
&hellip;чи рибою і м&rsquo;ясом
5 …чи рибою і м’ясом
Проте на деяких &laquo;мокрих ринках&raquo; продаються на м&rsquo;ясо й екзотичні тварини, такі, як цивета. Спалах коронавірусного захворювання, відомого як SARS, у 2003 році призвів до загибелі сотень людей у декількох країнах. Вважається, що епідемія почалася після того, як кажан заразив цивет, які, в свою чергу, заразили людину. Китайська влада тоді відреагувала, наказавши вбити близько 10 тисяч цивет
6 Проте на деяких «мокрих ринках» продаються на м’ясо й екзотичні тварини, такі, як цивета. Спалах коронавірусного захворювання, відомого як SARS, у 2003 році призвів до загибелі сотень людей у декількох країнах. Вважається, що епідемія почалася після того, як кажан заразив цивет, які, в свою чергу, заразили людину. Китайська влада тоді відреагувала, наказавши вбити близько 10 тисяч цивет
Чоловік спить на ринку в Нанкіні на клітках із курми поруч зі зв&rsquo;язаними качками. Більшість нових інфекційних захворювань походять від тварин. Вважається, що ринки, на яких забивають різноманітні види тварин, були епіцентром кількох нещодавніх спалахів вірусних хвороб
7 Чоловік спить на ринку в Нанкіні на клітках із курми поруч зі зв’язаними качками. Більшість нових інфекційних захворювань походять від тварин. Вважається, що ринки, на яких забивають різноманітні види тварин, були епіцентром кількох нещодавніх спалахів вірусних хвороб
Продавці готують до продажу м&rsquo;ясо курей і собак на &laquo;мокрому ринку&raquo; в китайській провінції Юньнань, гуси в клітці чекають на свою чергу. Віруси можуть передаватися від тварин людям через вдихання повітря, яке видихають тварини, вживання їжі, забрудненої екскрементами тварин, або обмін тілесними рідинами &ndash; як це може статися, коли м&rsquo;ясник працює з порізом на руці
8 Продавці готують до продажу м’ясо курей і собак на «мокрому ринку» в китайській провінції Юньнань, гуси в клітці чекають на свою чергу. Віруси можуть передаватися від тварин людям через вдихання повітря, яке видихають тварини, вживання їжі, забрудненої екскрементами тварин, або обмін тілесними рідинами – як це може статися, коли м’ясник працює з порізом на руці
Мертвий крокодил на &laquo;мокрому ринку&raquo; в Гуанчжоу в Китаї. Такі тварини рідко трапляються на ринках Китаю, але, згідно з цінником, який опублікувало видання The Guardian, кілька екзотичних видів тварин, серед них такі &laquo;делікатеси&raquo;, як кажани, лисиці, крокодили, велетенські саламандри, змії і дикобрази, продавалися в Ухані &ndash; на сумнозвісному тепер ринку
9 Мертвий крокодил на «мокрому ринку» в Гуанчжоу в Китаї. Такі тварини рідко трапляються на ринках Китаю, але, згідно з цінником, який опублікувало видання The Guardian, кілька екзотичних видів тварин, серед них такі «делікатеси», як кажани, лисиці, крокодили, велетенські саламандри, змії і дикобрази, продавалися в Ухані – на сумнозвісному тепер ринку

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

В ІНШИХ ЗМІ

Загрузка...

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG