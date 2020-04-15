Чому деякі лікарі відмовляються від використання апаратів штучної вентиляції легень?

У той час, як більшість медиків по всьому світові намагаються отримати апарати штучної вентиляції легень для лікування хворих на коронавірус, деякі їх колеги почали по можливості відмовлятися від їх використання.

Причина – деякі лікарні повідомляють про надзвичайно високу кількість смертей серед пацієнтів, підключених до цих апаратів. Лікарі припускають, що вони можуть бути шкідливими для певної категорії хворих.

Деякі експерти зауважують, що перебування на апараті штучної вентиляції легень може дуже шкідливим для пацієнта у довгій перспективі

Лікарі досі намагаються встановити оптимальний протокол лікування проти нового вірусу COVID-19, який уразив планету лише кілька місяців тому. Покладаються вони на інформацію, яка надходить у реальному часі на тлі щоденних стрибків випадків зараження та нестачі базового устаткування.

Механічні апарати штучного дихання накачують легені пацієнтів киснем, коли самі органи не справляються зі своєю функцією. Для цього хворих під загальним наркозом інтубують через горло. Рівень смертності серед таких пацієнтів наразі високий.

Загалом статистика така – до половини пацієнтів з респіраторними хворобами помирають на апаратах штучного дихання. Втім, у випадках хворих на коронавірус ця цифра виросла до 80 відсотків, кажуть медики в нью-йоркських лікарнях. Про такі високі цифри повідомляють і лікарні в інших штатах, повідомляють в Американській асоціації легень. Схожі дані надходять з Китаю та Великої Британії. Так, у звіті лікарів з Уханю йдеться про 86% померлих на апаратах штучного дихання.

Штучна вентиляція може травмувати легені, тому ми повинні бути обережними при використанні цієї методики

Експерти поки не з'ясували достеменної причини такої статистики. Дехто каже: вже до приєднання до апаратів пацієнти перебувають у критичному стані. Інші кажуть: багато чого залежить від того, в якому стані здоров'я вони перебували до зараження коронавірусом. Дехто з фахівців припускає, що апарати штучного дихання викликають погану реакцію імунної системи.

Крім того, деякі експерти зауважують, що перебування на апараті штучної вентиляції легень може дуже шкідливим для пацієнта у довгій перспективі. Адже кисень буквально насильно закачується в альвеолярні мішечки легень. «Ми знаємо, що штучна вентиляція не є лагідною. Один з важливих висновків за останні десятиліття – це те, що штучна вентиляція може травмувати легені, тому ми повинні бути обережними при використанні цієї методики», – каже лікар Едді Фен. Він додає, що небезпеку можна зменшити, знизивши рівень тиску та кількість поштовхів.

Так чи інакше, деякі лікарі кажуть, що намагаються утримуватись від використання цих апаратів якомога довше. Натомість, спочатку вони застосовують інші методики, як-то перевертання пацієнта на інший бік чи навіть живіт для того, щоб зняти навантаження з певних частин легень. Інша методика – подача кисню через носові трубки та інші прилади.

Пацієнти з коронавірусом перебувають на апаратах штучного дихання набагато довше, ніж пацієнти з іншими респіраторними хворобами. Так, для хворих на інфекційну пневмонію – це день-два, у той час як заражені коронавірусом можуть бути на апараті 15 днів і однаково не вижити. Саме тому наразі така гостра нестача апаратів. Експерти кажуть: зі зростанням кількості інфікованих лікарям доведеться робити нелегкі рішення – кого рятувати, а кого ні, адже апаратів вистачить не на всіх.