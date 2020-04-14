Пристрасті обсервації: що пішло не так у Ворзелі

За останній тиждень в Україну прибуло понад 33 тисячі громадян, яких евакуювали з інших країн через пандемію COVID-19. Згідно з постановою Кабміну, всі вони мали б відправитися на обсервацію. На практиці ж ця норма торкнулась лише кількох сотень евакуйованих.

Серед них і 112 українців, які прибули 11 квітня із Об’єднаних Арабських Еміратів. Більшість з них – не туристи, а резиденти ОАЕ. Вони намагалися організувати евакуацію впродовж трьох тижнів. Врешті це стало можливим лише завдяки домовленості летіти літаком разом із 11 тоннами гуманітарного вантажу з ОАЕ.

Зрештою на обсервацію люди прибули у санаторій «Україна», що у Ворзелі під Києвом. Одразу між адміністрацією та частиною евакуйованих почали виникати конфлікти. Громадяни, які прибули на обсервацію, звинуватили санаторій у неналежній підготовці. а тих, хто організовував обсервацію у порушенні законодавства. Відповідальні за обсервацію звинувачення відкидають. Радіо Свобода розповідає, що пішло не так і викладає аргументи сторін.

«Нас уряд поставив перед викликом» – Укрпрофоздоровниця

Коли люди прибули на обсервацію, санаторій не був повністю готовий їх прийняти. Головною проблемою був холод. Більшість громадян не мали з собою теплих речей, а опалення у санаторії на момент їх прибуття ще не увімкнули.

«За менш, ніж 10 годин перебування двічі відключали опалення, при тому, що температура повітря вночі – 4 градуси тепла, а люди повернулися без теплих речей із ОАЕ», – так про першу ніч перебування у санаторії розповідає один з обсервованих.

Опалення врешті увімкнули, але не одразу. В Укрпрофоздоровниці Радіо Свобода пояснили, що у закладі до останнього не знали, що евакуйованих з ОАЕ направлять саме до санаторію «Україна», а тому підготовка велась в авральному режимі.

Ми змогли підготувати санаторій



У соцмережах волонтери, які допомагали евакуйованим, це заперечують: кажуть, про те, що саме в цей санаторій направлять людей на обсервацію неофіційно було відомо і раніше.

«Уряд і нас теж поставив перед викликом. Але не зважаючи на це, ми змогли підготувати санаторій», – каже Віолетта Янишевська, членкиня правління ПАТ «Укрпрофоздоровниця», якій і належить санаторій «Україна».

У коментарі Радіо Свобода вона розповідає, що підготовка до обсервації велась і раніше, зокрема розроблялися норми й алгоритми роботи персоналу згідно із постановами Кабміну, які кілька разів змінювалися. Працівники повністю забезпечені засобами захисту.

Їм не подобається, що саме їх відправили на обсервацію, а інших



Янишевська підкреслює, що увімкнути опалення було непростим завданням, адже опалювальний сезон вже скінчився. Зрештою, вона каже, що персонал намагався надати теплі ковдри усім, кому було холодно.

Один з обсервованих розповів Радіо Свобода, що наступного дня волонтерам вдалося передати всередину кілька електрообігрівачів. Хоча, спочатку адміністрація усно заборонила отримувати будь-які передачі ззовні.

Деякі громадяни на обсервації вважають, що це теж є порушенням постанови Кабміну від 8 квітня, де вказано, що особи, які перебувають на обсервації «можуть отримувати особисті речі, продукти харчування (крім алкогольних напоїв та речей, заборонених до зберігання) та зобов’язані дотримуватись правил, встановлених адміністрацією місця обсервації (ізоляції)».

Зрештою, адміністрація дозволила передавати теплі речі, а також харчі, які не були приготовані вдома.

«Більшість людей задоволені умовами. Але я розумію тих, хто обурюється: їм не подобається, що саме їх відправили на обсервацію, а інших – ні», – каже Янишевська.

Хто має платити?

Один із обсервованих, з яким вдалося поспілкуватися Радіо Свобода, скаржиться, що змушувати сплачувати за проживання у санаторії їх не мали права. Він посилається на постанову Кабміну від 8 квітня, в якій йдеться, що обсервація є безкоштовною для осіб, які перетнули кордон і підлягають обов’язковій госпіталізації.

У ці постанові також зазначається, що проживання у місцях обсервації може оплачуватися коштом місцевих бюджетів. Органам місцевого самоврядування ці витрати потім можуть відшкодувати із резервного фонду державного бюджету.

Однак, як кажуть поміщені в обсервацію, виконувач обов’язків голови Київської ОДА Василь Володін був серед тих, хто вимагав від обсервованих сплатити проживання за власний кошт.

Це ж приватний санаторій, тому сплачувати все одно необхідно, казав Володін

«Володін різні причини почав наводити: то він сказав, що в місцевому бюджеті коштів немає на це (оплату проживання обсервованих в санаторії – ред.), потім сказав, що це ж приватний санаторій, тому сплачувати все одно необхідно. Він просто на ходу придумував причини, чому ми маємо сплачувати», – каже у коментарі Радіо Свобода один із тих, хто перебуває на обсервації в «Україні».

Чоловік зазначив, що в результаті він був змушений заплатити, адже представник Київської ОДА. за його словами, «пригрозив, що відмова від сплати буде розцінюватися як відмова від обсервації».

Вони погодилися оплатити усі витрати, пов'язані з їхньою обсервацією, а саме: трансфери, харчування, проживання



Натомість, Василь Володін 13 квітня на онлайн-брифінгу пояснив, що усі, хто повернулися з ОАЕ зазделегідь підписали згоду на обсервацію і на оплату проживання у місці її облаштування.

«Всіх їх попередили про причини, характер та тривалість обсервації. Кожен власноруч підписав угоду на це. Також погодилися вказані особи, які підлягають обов'язковій обсервації, оплатити усі витрати, пов'язані з їхньою обсервацією, а саме: трансфери, харчування, проживання тощо», – сказав Василь Володін.

Радіо Свобода намагалося отримати більше інформації про цю ситуацію, безспосередньо поспілкувавшись з Василем Володіним, але він не знайшов час надати коментар.

Багато працівників відмовилися працювати з обсервованими

У приватному акціонерному товаристві «Укрпрофоздоровниця» запевнили, що готові відшкодувати вартість проживання відвідувачам, якщо держава компенсує ці витрати впродовж 14 днів.

«Ми – приватне підприємство, нам не принципово, хто заплатить: відвідувачі чи держава. Ми пішли на зустріч уряду. Ми й так в мінус собі працюємо. Багато працівників відмовилися працювати з обсервованими: хтось старшого віку, у когось – діти. Тим, хто лишився, ми виплачуємо потрійний оклад», – каже Віолетта Янишевська.

За інформацією Радіо Свобода, у деяких оплату за проживання почали приймати готівкою, інколи – в іноземній валюті. Чеків про оплату не видавали.

Чи симулювали обсервовані хвороби?

У коментарі місцевому телеканалу головна лікарка санаторію «Україна» Марія Гуртавцова заявила, що дехто з евакуйованих з ОАЕ навмисно симулював хвороби, аби вибратися з обсервації.

Це у коментарі Радіо Свобода підтвердила і Віолетта Янишевська.

Проте деякі обсервовані такими заявами обурені. «Коли ми побачили цей сюжет, ми були приголомшені, – каже один із поміщених на обсервації, – це наклеп! Швидка підтвердила діагнози тих, хто її викликав».

Віолетта Янишевська це заперечує і запевняє, що має висновок лікарів швидкої про те, що симптоми скаржників не підтвердились. Вона пообіцяла надати фотографію цього висновку, але на момент публікації матеріалу цього не встигла зробити.

Радіо Свобода додасть його до цього матеріалу, якщо зрештою отримає.

Серед тих, хто викликав швидку також і пацієнт із важким випадком астми, у якого стався напад. Він розповів Радіо Свобода, що у санаторії надати необхідну допомогу йому не змогли. Швидка ж на виклик їхала майже дві години. У випадку його захворювання за цей час симптоми вже дійсно непомітні. Із нападом він впорався сам.

Пропускати ми можемо лише швидкі



Він вважає, що швидку на територію не пропускали і це загрожувало його життю. Пацієнт звернувся до свого адвоката. Того на територію санаторію не пропустили з міркувань безпеки, адже це є порушенням режиму обсервації.

«Пропускати ми можемо лише швидкі. Адвокат міг пройти лише, якщо погодився б на проходження обсервації впродовж двох тижнів і сплатив за проживання», – пояснює Янишевська.

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