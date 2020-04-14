Частина Європи послаблює карантин, хоча коронавірус іще не зник

У Європі такі країни, як Австрія, Іспанія, Італія, Данія, послаблюють окремі карантинні заходи або розглядають таку можливість, але в Британії кажуть, що там це передчасно, а Франція оголосила продовження карантину до 11 травня.

Уряди тих європейських країн, в яких коронавірусна епідемія почалася раніше, сподіваються поступово відновлювати нормальну економічну діяльність, але побоюються повторних спалахів.

Генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров’я Тедрос Адганом Ґебреєсус застеріг, що поспішне скасування карантину «може призвести до повернення смертельних загроз».

Австрія поступово виходить із карантину

В Австрії у вівторок дозволили відкрити садівничі крамниці й магазини господарських товарів.

Австрія запровадила карантин однією з перших країн Європи, і там в результаті епідемії коронавірусу померла порівняно невелика кількість людей – 368.

Нові випадки COVID-19 там і далі виявляють щодня, але їх небагато, і приплив нових пацієнтів до австрійських лікарень стабілізувався.

«Економічно ми також хочемо вийти з цієї кризи якомога швидше і боротися за кожне робоче місце в Австрії», – проголосив канцлер Себастіан Курц у відкритому листі до громадян країни в суботу.

Із 1 травня австрійці планують знову відкрити торговельні центри і перукарні, а з середини травня – ресторани і готелі.

Данія цього тижня відновлює роботу дитячих садків, а також початкових шкіл.

Іспанія дозволила відновити працю на заводах і будівництвах.

Британія і Франція зберігають карантин

Британські урядовці дали зрозуміти, що у найближчі дні не очікують послаблення карантинних заходів.

«Ми ще не пройшли пік цього вірусу», – заявив міністр закордонних справ Домінік Рааб, який виконує обов’язки прем'єр-міністра, доки виписаний з лікарні Боріс Джонсон одужує.

Президент Франції Емманюель Макрон оголосив продовження карантину, який почався в тій країні 17 березня, до 11 травня.

Макрон сказав, що після 11 травня уряд планує поступово знімати обмеження, але деякі з них можуть залишатися до літа або й довше.

«Нам треба далі застосовувати правила. Що більше їх дотримуватися, то більше буде врятовано життів. Ось чому обмеження на пересування триватимуть до понеділка, 11 травня», – сказав президент, звертаючись до французів.

Потім, за словами Макрона, поступово відкриватимуть школи, а далі – ресторани, готелі й інші місця розваг, але фестивалі будуть заборонені принаймні до середини літа.